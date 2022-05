¿Dónde ver el partido Saint-Etienne vs. Auxerre por la Ligue 1?

Ver Saint-Etienne vs. Auxerre EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 29 de mayo por el partido de vuelta por los playoffs de la Ligue 1. El duelo comenzará a las 12.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Geoffroy-Guichard de la ciudad de Saint-Étienne. La transmisión del minuto a minuto será a través de La República Deportes.

¿Cómo llega Saint-Etienne ante Auxerre?

El histórico Saint-Etienne empató 1-1 este último jueves en su visita al Auxerre, en el duelo de ida de su playoff por una plaza en la Primera División de Francia 2022-2023, por lo que tendrá que decidir en casa si logra o no la permanencia en la élite.

Zaydou Youssouf adelantó al Saint-Etienne en el minuto 15 y el Auxerre igualó ya en los últimos instantes del encuentro, en el minuto 87 por medio de Gaëtan Perrin. El club verde tiene que jugar esta eliminatoria a ida y vuelta por la permanencia después de haber quedado antepenúltimo (18º) en la última Ligue 1.

Con información de AFP.

Saint-Etienne vs. Auxerre: ficha del partido

Saint-Etienne vs. Auxerre Ligue 1 ¿Cuándo juegan? Domingo 29 de mayo ¿Dónde? Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne ¿A qué hora? 12.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juegan Saint-Etienne vs. Auxerre por la Ligue 1?

Perú: 12.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

Estados Unidos: 1.00 p. m. (ET) / 10.00 a. m. (PT)

México: 12.00 p. m.

Costa Rica: 11.00 a. m.

Paraguay: 1.00 p. m.

Chile: 1.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Italia: 7.00 p. m.

Francia: 7.00 p. m.

Alemania: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Saint-Etienne vs. Auxerre EN VIVO ONLINE GRATIS?

Saint-Etienne vs. Auxerre en Perú: Star+

Saint-Etienne vs. Auxerre en Francia: Free, beIN SPORTS CONNECT, Amazon Prime Video, beIN Sports 1

Saint-Etienne vs. Auxerre en Argentina: Star+

Saint-Etienne vs. Auxerre en Bolivia: Star+

Saint-Etienne vs. Auxerre en Brasil: Star+

Saint-Etienne vs. Auxerre en Chile: Star+

Saint-Etienne vs. Auxerre en Colombia: Star+

Saint-Etienne vs. Auxerre en Costa Rica: Star+

Saint-Etienne vs. Auxerre en Ecuador: Star+

Saint-Etienne vs. Auxerre en México: Star+

Saint-Etienne vs. Auxerre en Panamá: Star+

Saint-Etienne vs. Auxerre en Paraguay: Star+

Saint-Etienne vs. Auxerre en Reino Unido: BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 2

Saint-Etienne vs. Auxerre en Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Saint-Etienne vs. Auxerre en Uruguay: Star+

Saint-Etienne vs. Auxerre en Venezuela: Star+.

¿Cómo ver Saint-Etienne vs. Auxerre ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Saint-Etienne vs. Auxerre por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Saint-Etienne vs. Auxerre?

Para acceder a Star Plus y ver el Saint-Etienne vs. Auxerre debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

Saint-Etienne vs. Auxerre: alineaciones probables

Saint-Etienne : Bernardoni; Sacko, Moukoudi, Nadé, Taruco; Camara, Youssouf, Aouchiche, Bouanga, Nordin y Crivelli.

Auxerre: Léon; Arcus, Jubal, Pellenard, Bernard, Touré, Hein, Sakhi, Sinayoko, Autret y Charbonnier.

¿Dónde se jugará el partido de Saint-Etienne vs. Auxerre?

El lugar donde se disputará el Saint-Etienne vs. Auxerre por el partido de vuelta por los playoffs de la Ligue 1 es en el Estadio Geoffroy-Guichard, ubicado en la ciudad de Saint-Étienne, región de Auvernia-Ródano-Alpes, Francia.