Final Liverpool vs. Real Madrid EN VIVO: con Luis Díaz y Benzema, por la Champions League

VER final Liverpool vs. Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO | Con Luis Díaz y Karim Benzema, protagonizarán el partido más atractivo de la UEFA Champions League 2021-22 este sábado 28 de mayo, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), en el Stade de France, en París. La transmisión de este partidazo estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Star Plus.

También podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto de la final Liverpool vs. Real Madrid en la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás la previa del partidazo por la UEFA Champions League 2021-22 .

Final Liverpool vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Final Liverpool vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Sábado 28 de mayo ¿Dónde? Stade de France ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

A qué hora es la final Liverpool vs. Real Madrid

El partidazo entre Liverpool vs. Real Madrid por la final de la Champions League 2021-22 se llevará a cabo este sábado 28 de mayo desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Stade de France, en París.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Jürgen Klopp no se siente favorito

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, no asumió el papel de favorito en la final de la Liga de Campeones, recordó la historia del Real Madrid y sus 13 conquistas junto a su camino hasta la cita de París. El DT admitió que “las remontadas han sido una locura”.

“No sé quien es el favorito. Las remontadas del Real Madrid han sido una locura: tienen mucha experiencia en la competición, pero quiero que estemos en el mismo nivel en competitividad. Queremos ser nosotros mismos. Y si jugamos al máximo nivel, es muy difícil jugar contra nosotros”, dijo en rueda de prensa en el Stade de France.

“Mi única preocupación es que no seamos nosotros mismos. Ellos tienen una confianza muy alta y nosotros tenemos que ser fieles a nuestra identidad. Tengo muchas ganas de jugar el partido, de sentir el ambiente y grandes sensaciones en el estadio”, añadió.

Jürgen Klopp dirigirá su carta final de Champions League como técnico. Foto: AFP

En qué canal ver la Liverpool vs. Real Madrid

La transmisión de la final de la Champions League 2021-22 entre Liverpool vs. Real Madrid estará a cargo del canal internacional ESPN para toda Sudamérica. En tanto, la aplicación Star Plus te llevará todas las incidencias vía STREAMING ONLINE.

Argentina: Fox Sports, ESPN y Star Plus

Chile: Fox Sports 1, ESPN y Star Plus

Colombia: ESPN y Star Plus

Ecuador: ESPN y Star Plus

Paraguay: ESPN y Star Plus

Perú: ESPN y Star Plus

Uruguay: ESPN y Star Plus

Venezuela: ESPN y Star Plus.

¿Qué dijo Carlo Ancelotti?

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que no está convencido de que a su equipo le llegue con darlo todo en la final de la Liga de Campeones para derrotar al Liverpool. Admitió que merecieron llegar a la gran cita del Stade de France, pero que ahora tienen que merecer proclamarse campeones

“Tengo buena memoria de todas mis finales, y es un poco raro pensar que la que mejor jugamos, ante el Liverpool en 2005, la he perdido. No voy a decir a los jugadores que juegen mal, pero en una final todo puede pasar y hay que estar listos para todo”, afirmó en rueda de prensa en la víspera del partido.

“Hemos tenido tiempo para prepararla bien. Llegamos bien a este momento. Vamos a dar lo mejor que tenemos, pero no estoy convencido de que sea suficiente para ganar porque en el fútbol hay algo que no puedes controlar. Hemos merecido llegar a la final por calidad: porque si no la tienes, no llegas; pero no es suficiente en el fútbol de hoy. El talento hay que juntarlo al compromiso. La historia del club nos ha empujado en la dificultad. Ganar la final lo tenemos que merecer mañana”, añadió.

Con información de EFE.

Carlo Ancelotti ya ganó una vez la Champions League con el Real Madrid en 2014. Foto: AFP

Liverpool vs. Real Madrid vía ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dönde ver Liverpool vs. Real Madrid ONLINE GRATIS?

Para seguir la Final Champions League 2022 Liverpool vs. Real Madrid ONLINE GRATIS, deberás conectarte a la web de La República Deportes, donde encontrarás toda la información acerca de este partidazo, así como las incidencias y el minuto a minuto.

Liverpool vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Liverpool : Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson, Thiago Alcántara, Jordan Henderson, Naby Keita, Mohamed Salah, Sadio Mané y Luis Díaz.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde, Karim Benzema y Vinicius Junior.

¿Dónde van a jugar Liverpool vs. Real Madrid?

Liverpool vs. Real Madrid se verán las caras por la gran final de la Champions League 2021-22 en el Estadio de Francia, que es un recinto deportivo situado en Saint-Denis, municipio colindante al norte de la capital francesa.