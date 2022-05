Infantino recriminó a Guerrero por apelar ante sanción de FIFA y lo ‘ayudó' a llegar al Mundial

A menos de 20 días para el encuentro decisivo de la selección peruana con Australia o Emiratos Árabes Unidos por el repechaje con miras al Mundial Qatar 2022, el periodista deportivo Pedro García contó qué fue lo que sucedió en la reunión entre Paolo Guerrero y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Como se recuerda, el delantero peruano pasó por un duro momento tras tener un resultado analítico adverso al final del partido con Argentina por la penúltima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. Esto desencadenó que la FIFA decidiera suspenderlo por seis meses. Sin embargo, Guerrero utilizó todas sus armas legales para limpiar su imagen y anular la sanción.

Paolo Guerrero y su abogado apelaron la decisión de la máxima entidad del fútbol mundial y luego visitaron al presidente Gianni Infantino para conversar sobre el tema. El ‘9′ de la Bicolor fue acompañado por el entonces presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo.

Paolo y Oviedo tras reunirse con Infantino

Sobre esta reunión, Pedro García mencionó en el programa deportivo “Al ángulo”, de Movistar Deportes, que el mandamás de la FIFA le gritó muy molesto por haber apelado, ya que si no hacía eso tranquilamente pudo haber jugado la Copa del Mundo. “Tengo entendido que se molestó Infantino porque le dijo: ‘Te pusimos seis meses y tú apelaste; si no apelabas, eras jugador libre y jugabas el Mundial’. Le reclamó que ante la sanción de seis meses Paolo haya apelado. Se lo reclamó con palabras muy duras. Lo put*** a Guerrero por hacer una apelación. ¿Cuándo has visto que un doping positivo termine en cero castigo?”, indicó.

A pesar de que le llamó la atención al goleador incaico, también lo aconsejó y le dijo a qué abogado tenía que recurrir para llegar a la cita mundialista de Rusia. “Después de todo, también le dijo: ‘Como presidente de la FIFA no te puedo ayudar, pero como amigo (te digo) llama a tal”, sentenció otro panelista, Diego Rebagliatti.

Paolo Guerrero jugó el Mundial Rusia 2018

Luego de realizar todas las gestiones legales, el delantero peruano pudo estar presente en la Copa del Mundo. Jugó los tres encuentros y anotó ante Australia. Una vez finalizada, la cita mundialista, Paolo Guerrero quedó inhabilitado los meses que faltaban, por lo que volvió a jugar al fútbol profesional en el mes de abril de 2019.

Gol de Paolo Guerrero a Australia

¿Cuándo jugará el repechaje la selección peruana?