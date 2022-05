Las polémicas frases de Mosquera que han enojado a los hinchas de Sporting Cristal

Si hay algo que le molesta más que perder al hincha de Sporting Cristal, es que los mareen o los confundan con declaraciones sacadas de contexto para maquillar una derrota o el bajo rendimiento de su equipo. Si bien Roberto Mosquera pasó a ser querido por los rimenses en los últimos años, en esta última temporada está ‘sacando de sus casillas’ a los aficionados celestes.

¿A qué se debe esto? Los hinchas aseveran, en las redes sociales, que las declaraciones de Mosquera no van acorde a la realidad que vive Sporting Cristal en la Copa Libertadores, en la que han sumado solo dos puntos, producto de dos empates y tres derrotas, además de quedar eliminados y seguir acrecentando la mala racha de 18 años sin poder superar la fase de grupos.

Por ejemplo, le piden al popular ‘Mous’ que sea mas autocrítico con su trabajo o que deje de decir que se va satisfecho por el rendimiento de su equipo tras una derrota. En esta oportunidad repasaremos las mejores —o peores— frases del entrenador bajopontino .

PUEDES VER: Sporting Cristal quedó eliminado de la Copa Libertadores tras igualar sin goles ante Talleres

Empate ante Talleres y caer eliminado de la Libertadores

Tras el pitazo final, Roberto Mosquera sostuvo que les quitaron “cinco puntos” por los errores arbitrales en toda la fase de grupos y que no es su culpa que Sporting Cristal no la haya superado durante tanto tiempo.

“ No me puedo hacer cargo de 18 años. Me hago cargo de lo que corresponde. He dirigido cuatro o cinco Copas Libertadores. En la última que he estado, en el extranjero, hicimos diez puntos ”.

Además, comentó en que él asumió un “equipo joven, un equipo de un presupuesto no pesado, así que yo tengo que hacerme cargo, yo soy responsable de”.

Tras empatar ante U. Católica

Antes de enfrentar a Talleres, Cristal había sacado un amargo empate 1-1 ante la U. Católica en el Nacional. En ese entonces, Mosquera se refirió a sus detractores y habló sobre sus pergaminos conseguidos con el club bajopontino.

“Estamos en un país en el que la gente que no tiene éxito, quiere que nosotros ganemos porque ellos no tienen éxito y la vida no es así. Cada uno que se haga su espacio. Somos campeones y somos subcampeones. Hay dudas sobre mi capacidad, yo lo lamento, pero no puedo hacer nada por ellos”, manifestó en rueda de prensa.

Tras caer ante Talleres

Esta debe ser una de las declaraciones más polémicas que ha traído cola en los hinchas de Sporting Cristal. En medio del cotejo, Roberto Mosquera declaró que se había distraído viendo a la hinchada del conjunto de Córdoba, lo que molestó a los miles de aficionados celestes.

“ En un momento del partido me distraje viendo a la hinchada de Talleres, fue emocionante, como volver el tiempo 40 años atrás ”, apuntó en declaraciones recogidas por el medio argentino 351 Deportes.

Tuti de 351 Deportes. Foto: Twitter

Derrota ante U. Católica

Pese a que perdieron en la última jugada por un polémico penal, Mosquera enfatizó en que realizaron buen encuentro, mostraron carácter y que estaban “compitiendo internacionalmente”.

“Creo que estamos compitiendo internacionalmente. Habíamos dado un ejemplo ante Flamengo, que es un gran equipo, nos reafirmamos en la forma de jugar que tenemos. A mí particularmente me gusta cómo jugamos”, señaló.

Antes de enfrentar a Flamengo

Finalizando con sus frases, en la previa del debut en la Copa Libertadores ante Flamengo, el entrenador de Sporting Cristal aseguró que sus jugadores estaban en un “nivel internacional”.

“GPS arroja que estamos en un nivel internacional, estamos en 11 km; hay tranquilidad por ese lado. Jugamos con una de las potencias del fútbol sudamericano”, expresó.