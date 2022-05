¿A qué hora juegan Racing vs. Melgar EN VIVO por la Copa Sudamericana 2022?

Racing vs. Melgar EN VIVO se enfrentan en el estadio El Cilindro de Avellaneda, desde las 7.30 p. m. (hora de Perú) y 9.30 p. m. (hora de Argentina), por la fecha 5 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2022. El encuentro se podrá ver por la señal de ESPN y DirecTV Sports, pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y los videos de goles en este y otros partidos de hoy.

Racing vs. Melgar: ficha del partido

Partido Racing vs. Melgar ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 18 de mayo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio El Cilindro ¿En qué canal? ESPN, DirecTV Sports

¿A qué hora juega Racing vs. Melgar?

En territorio argentino, el Racing vs. Melgar arranca a las 9.30 p. m. (7.30 p. m. de Perú). Conoce la guía de horarios para otros países de la región.

Argentina: 9.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (jueves 19).

El que pierda puede quedar fuera de la lucha por clasificar a octavos de final. Racing Club de Avellaneda y FBC Melgar de Arequipa sostendrán un duelo de punteros por la quinta jornada del Grupo B en la Copa Sudamericana 2022. El premio para el ganador puede ser más que tres simples puntos, ya que este resultado dejará al vencedor a solo una unidad de avanzar a la siguiente fase.

La Academia, que se quedó sin chances de lograr el título de la Copa de la Liga Profesional Argentina tras caer en ‘semis’ con Boca Juniors, apostará todo en este torneo continental. Con 12 puntos, se ubica en el segundo lugar por peor diferencia de gol.

El Dominó, por su parte, vive un gran momento no solo a nivel internacional, sino también en la Liga 1, donde es puntero en solitario. De sumar en su visita a Argentina, el equipo de Néstor Lorenzo quedaría muy cerca de poder meterse por primera vez en la próxima ronda de la Copa.

Hasta ahora, el historial entre Racing y Melgar consta únicamente del duelo que sostuvieron hace un par de semanas en el Monumental de la UNSA. Aquella vez, los rojinegros hicieron respetar su localía al ganar 3-1 con un doblete de Luis Iberico y un tanto de Bernardo Cuesta.

¿Qué canal transmite Racing vs. Melgar?

Salvo por Argentina, donde lo emitirá la señal de ESPN, en el resto de Sudamérica el Racing vs. Melgar se podrá ver por el canal DirecTV Sports.

Argentina: ESPN

Bolivia: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Paraguay: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

¿Dónde ver Racing vs. Melgar por internet?

Si no quieres perderte la transmisión de Racing vs. Melgar por internet, sintoniza las señales de Star Plus en Argentina y DirecTV GO fuera de este país. En caso no tengas acceso a ninguna de estas dos opciones, infórmate desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Pronósticos de Racing vs. Melgar

Las previsiones de las principales casas de apuestas dan como claro favorito para ganar a Racing, que solo paga un máximo de 1,28 veces la cantidad invertida por su victoria. En caso de empate, la cuota llega a 6,00, mientras que el triunfo de Melgar alcanza los 11,00.

Alineaciones probables de Racing vs. Melgar

Racing : Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo sigali, Emiliano Insúa, Eugenio Mena; Fabricio Domínguez, Aníbal Moreno, Leonel Miranda; Matías Rojas, Edwin Cardona, Javier Correa.

Melgar: Jorge Cabezudo; Paolo Reyna, Leonel Galeano, Alec Deneumostier, Alejandro Ramos; Alexis Arias, Martín Guedes, Horacio Orzán, Crstian Bordacahar; Bernardo Cuesta, Luis Iberico.

¿Dónde juegan Racing vs. Melgar?

El escenario de este compromiso será el estadio Presidente Perón, popularmente conocido como El Cilindro de Avellaneda. Este recinto deportivo es propiedad de Racing Club y posee capacidad para más de 42.000 espectadores.