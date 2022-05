Las frases de Waldir Sáenz que han decepcionado a los hinchas blanquiazules

De un tiempo acá, a los hinchas de Alianza Lima no les está agradando leer el nombre de Waldir Sáenz. Si bien en la época de los 90 y principios del siglo XXI estos gritaban y coreaban al goleador histórico cada fin de semana, ahora sienten tirria cada vez que abre la boca.

¿A qué se debe esto? Según palabras de los propios fanáticos blanquiazules en las redes sociales, el exfutbolista de Alianza Lima “atenta” constantemente contra el plantel de Carlos Bustos y contra algunos jugadores en específico . Consideran que esto no suma al equipo, más aún en la actualidad en la que se encuentra el equipo de La Victoria.

En esta nota recopilaremos todas las polémicas frases dichas por Waldir Sáenz que no han caído del todo bien en los fanáticos aliancistas.

“¿Cuál es su mérito para llegar a Alianza?”

A principios del 2021, el goleador histórico charló con Fútbol como cancha, donde criticó la contratación de Carlos Bustos. “Estoy sorprendido por la elección del nuevo técnico de Alianza Lima. Pensé que iba a ser un técnico referente de la institución, parece que siguen haciendo las cosas al revés”, mencionó en su momento.

Asimismo, aseguró que el argentino no había logrado nada para llegar al cuadro victoriano, donde finalmente terminaría saliendo campeón. “ En Melgar sacaron a Bustos por malos resultados. Yo me pregunto: ¿cuál es el mérito que tuvo para llegar a dirigir a Alianza Lima? ”, finalizó.

“En el fútbol todo se sabe”

En julio del año pasado, Waldir Sáenz exclamó esta frase luego de que en el programa Campeonísimo se difundiese el rumor de que Hernán Barcos “maltrataba a los juveniles” de Alianza Lima.

“Alianza toda la vida fue una familia. Lo que tú (a Navarro) expresas me sorprende. Los grandes están para apoyar a los chicos. En mi época, lo nuestro era que los chicos crezcan, con el buen trato, con el buen consejo y con el respaldo de nosotros”, indicó el exjugador.

“Cuando es el Zorrito no, pero cuando es Jefferson sí”

Tras la épica victoria de Alianza Lima sobre Binacional por 3-2, en Campeonísimo criticaron la actitud de Hernán Barcos al no celebrar con Wilmer Aguirre, pero sí con Jefferson Farfán.

“ ¿Ahí si va no? cuándo es el Zorrito no, pero cuando es Jefferson sí, está atrás ”, fue el polémico comentario de Sáenz, quien fue secundado por el periodista deportivo Alberto Navarro. “Barcos la mete al fondo y mira, gol de Alianza y no corre a celebrar. Ósea el Zorrito es un ‘NN”, señaló.

“Alianza Lima es Farfán, Concha, Aguirre y 7 más”

Para octubre del 2021, en las redes sociales corría el rumor de que Waldir Sáenz y Hernán Barcos no tenían una buena relación, más aún cuando el primero declaraba cosas en contra del argentino, quien se volvió muy querido por todos los hinchas blanquiazules.

En diálogo con Fútbol como cancha, el exjugador fue consultado sobre el equipo que le gustaría ver para este año y mencionó que los pilares del cuadro de Bustos eran Jefferson Farfán, Jairo Concha y Wilmer Aguirre.

“Me gustaría ver a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. De hecho a ellos dos y Jairo Concha. Lo que ha venido haciendo Concha en esta Fase 2 es genial. Además de “Z15″ (Wilmer Aguirre) que no confiaban en él. Son esos tres jugadores y siete más. Ya el muchacho (Concha) demostró que está para jugar en equipo grande y sin mucha prensa. Hay varios que han ido de a poquitos”, aseguró.

“¿De qué juega Barcos? Benítez no marca la diferencia”

Continuando con su ensañamiento hacia el ‘Pirata’ Barcos, Waldir Sáenz ‘explotó' contra el juego del argentino y cuestionó la presencia de Edgar Benítez en el campo. “¿De qué juega Barcos? Benítez no marca la diferencia”, expuso en Campeonísimo.

“Ese equipo está partido”

Tras el empate ante Colo Colo por la Copa Libertadores, Waldir Sáenz fue mucho más allá y apuntó a que el equipo de Alianza Lima versión 2022 se encuentra “partido”.

“¿Saben por qué no lo pudo ganar (Alianza a Colo Colo)? Lo voy a decir, a muchos les va doler, ese equipo este partido adentro. Y así no vas a llegar a ningún lado y se vio en el partido”, expresó en Campeonísimo.