Markarián: lo que piensa de Bernardo Cuesta tras verlo jugar la Copa Sudamericana

Corría el minuto 40 de la entrevista que Rodolfo Larrea realizaba al exentrenador de la selección peruana de fútbol Sergio Markarián en el programa “Tirando paredes intimo”. ¿Y a qué te vas a dedicar este fin de semana en que no hay fútbol local?, le preguntaron. La respuesta del estratega uruguayo sorprendió, al decir: “Ver futbol de otros lados, tengo una plataforma en la que puedo ver partidos que no vi en vivo. Se me ocurrió revisar la actuación de un jugador extraordinario”, se refería al delantero del FBC Melgar Bernardo Cuesta. La entrevista se realizó el pasado 29 de abril, luego de verlo jugar ante Racing de Argentina la Copa Sudamericana.

“Es el centrodelantero de Melgar, es un chico argentino, un jugador increíble. Es increíble que no lo hayan localizado antes. Se va retirar sin haberle dado al fútbol todo lo que podría disfrutar en equipos más importantes”, dijo.

Markarián siguió lanzando elogios. Sin embargo, también indicó que no verían el “tipo de jugador que es” el argentino, que tiene 145 goles con la Rojinegra en ocho temporadas, con 33 años de edad.

“Es un jugador terrible, un goleador en toda su expresión y que juega bien al fútbol. Ves a otros delanteros jugar y la verdad es que te deprimen. Ves a este jugando en Arequipa, con la calidad y capacidad de gol que tiene, y no se dan cuenta; no ven el tipo de jugador que es”, sostuvo.

Sergio Markarián tuvo éxito en el Perú como campeón con Universitario de Deportes en 1993, y con Sporting Cristal en 1996. En 1997 fue subcampeón de la Copa Libertadores, cuando dirigió al equipo rimense. Al frente del combinado patrio estuvo en las eliminatorias al mundial de Brasil, donde quedó eliminado. En la Copa América del 2011 logró un meritorio tercer lugar.