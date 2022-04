Benzema sobre duelo de vuelta ante Manchester City: “Vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar”

Un partidazo fue lo que nos regaló el Real Madrid vs. Manchester City en el Eithad Stadium por el pase a la final de la Champions League. Si bien los dirigidos por Carlo Ancelotti no pudieron llevarse un buen resultado, la diferencia de gol les es favorable, ya que con una victoria por la mínima diferencia en el Santiago Bernabéu podrían forzar el alargue.

Uno de los autores del cotejo fue el delantero Karim Benzema, quien anotó un doblete, el último de ellos de panenka. Tras el duelo, el atacante francés se dirigió a los medios y, si bien lamentó la derrota, pidió a los hinchas madridistas su aliento para el partido de vuelta en España.

“Una derrota nunca es buena. Tenemos ilusión en esta Champions, pero lo importante es que nunca bajamos los brazos. Tenemos que ir al Bernabéu. Necesitamos a la afición como nunca. Y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar”, declaró.

Mira el primer gol de Karim Benzema

En esta misma línea, el popular ‘Gato’ hizo una autocrítica y reconoció lo que le faltó a sus compañeros para revertir la situación. “Vamos a decir que faltó un poquito de todo, un poquito de ambición, de presión, de confianza. Lo hicimos 25 minutos después”.

Benzema y su golazo de penal

Cuando parecía que el Manchester City ampliaría el marcador, Karim Benzema apareció para descontar nuevamente. El francés anotó el 3-4 del Real Madrid desde el punto penal a lo panenka.

“Siempre me meto en la cabeza que si no tiras el penalti no fallas el penalti. Tengo mucha confianza en mí, lo hago y esta bien”, concluyó.

Recordemos que el partido de vuelta entre merengues y los ‘cityzens‘ se jugará el 4 de mayo en el Santiago Bernabéu. El duelo está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana).

Mira el golazo de Benzema desde el punto penal