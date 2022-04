[En Vivo] Boca Juniors vs. Corinthians: ¿a qué hora juegan el partido por la Libertadores?

Corinthians vs. Boca Juniors EN VIVO y EN DIRECTO juegan por la tercera ronda del grupo E de la Copa Libertadores 2022. El cotejo empezará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina y brasileña) y se jugará en el estadio Arena de São Paulo. La transmisión del partido EN VIVO ONLINE estará a cargo de ESPN y el streaming de Star Plus. También puedes seguir el minuto a minuto, todos los goles y todas las incidencias mediante la web de La República Deportes.

Boca Juniors vs. Corinthians: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Corinthians Fecha Martes 26 de abril Hora 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina y brasileña) Canal ESPN y Star Plus Lugar estadio Arena de São Paulo

¿A qué hora juegan Corinthians vs. Boca Juniors?

El partido entre Corinthians vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina y brasileña). A continuación, te enseñamos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿Dónde ver el duelo entre Corinthians vs. Boca Juniors?

La transmisión del duelo entre Corinthians vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores estará a cargo de la señal de ESPN y el streaming de Star Plus. También puedes seguir el minuto a minuto por la web de La República Deportes.

¿Qué canal es ESPN?

Aquí, te dejamos la lista de canales para que puedas disfrutar del enfrentamiento entre Corinthians vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo me suscribo a Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el compromiso entre Corinthians vs. Boca Juniors, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Boca Juniors vs. Corinthians: últimos partidos

Boca Juniors vs. Corinthians: posibles alineaciones

Boca Juniors: Javier García; Luis Advíncula, Gabriel Aranda, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Juan Ramírez, Óscar Romero; Exequiel Zeballos y Darío Benedetto.

Corinthians: Matheus Donelli; Rafael Ramos, Joao Victor, Raul Gustavo, Lucas Piton; Paulinho, Du Queiroz, Maycon; Gustavo Mantuan, Junior Moraes, Róger Guedes.

Boca Juniors vs. Corinthians: cuotas del partido

Betsson: gana Corinthians - 2,02 | empate - 3,20 | gana Boca Juniors - 3,70

Meridianbet: gana Corinthians - 2,07 | empate - 3,03 | gana Boca Juniors - 3,58

Inkabet: gana Corinthians - 2,10 | empate - 3,25 | gana Boca Juniors - 3,80

Doradobet: gana Corinthians - 2,14 | empate - 3,33 | gana Boca Juniors - 3,66

Te Apuesto: gana Corinthians - 2,12 | empate - 3,25 | gana Boca Juniors - 3,70

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Corinthians?

El cotejo entre Corinthians vs. Boca Juniors por el grupo E de la Copa Libertadores se llevará a cabo en el Estadio Arena de São Paulo. Este recinto tiene capacidad para 49.205 espectadores.

Tabla de posiciones del grupo E