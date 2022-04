[STAR Plus, En Vivo] Everton vs. Ayacucho FC, Copa Sudamericana 2022: ¿cuándo y a qué hora ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Everton vs. Ayacucho FC | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2022 este martes 26 de abril El duelo iniciará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes

Everton vs. Ayacucho FC: alineaciones probables

Everton: Fernando de Paul - Felipe Campos, Rodrigo Echeverría, Julio Barroso, Diego Oyarzun, Alex Ibacache - Adrián Sánchez, Benjamín Berríos, Álvaro Madrid - Juan Cuevas y Lucas di Yorio.

Ayacucho FC: Andy Vidal - Jorge Toledo, Hugo Magallanes, Francisco Duclos - Sergio Barboza, Eric Barrios, Emmanuel Paucar, José Guidino - Cristian Techera, Othoniel Arce y Robert Ardiles.

Everton vs. Ayacucho FC: ficha del partido

Copa Sudamericana Everton vs. Ayacucho FC ¿Cuándo juegan? Martes 26 de abril ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora chilena) ¿Dónde? Estadio Sausalito ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Everton vs. Ayacucho FC por la Copa Sudamericana 2022?

El encuentro entre Everton vs. Ayacucho FC está programado para jugarse desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora chilena). Revisa los horarios de acuerdo a tu zona.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 4.30 p. m. (PT)

México: 7.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 1.30 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 1.30 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 1.30 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver Everton vs. Ayacucho FC EN VIVO ONLINE GRATIS?

Everton vs. Ayacucho FC en Peru: ESPN 4 Sur, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App, directvsports.com , Star+.

Everton vs. Ayacucho FC en Bolivia: Star+, ESPN 4 Sur.

Everton vs. Ayacucho FC en Argentina: Star+, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App, directvsports.com , ESPN 4 Sur.

Everton vs. Ayacucho FC en Brazil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV.

Everton vs. Ayacucho FC en Chile: DIRECTV Sports Chile, Star+, directvsports.com , DIRECTV Sports App.

Everton vs. Ayacucho FC en Colombia: Star+, DIRECTV Sports Colombia, ESPN 4 Sur, directvsports.com , DIRECTV Sports App.

Everton vs. Ayacucho FC en Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, Star+, DIRECTV Sports App, directvsports.com , ESPN 4 Sur.

Everton vs. Ayacucho FC en Paraguay: Star+, ESPN 4 Sur.

Everton vs. Ayacucho FC en United States: beIN SPORTS CONNECT.

Everton vs. Ayacucho FC en Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, Star+, directvsports.com , DIRECTV Sports App, ESPN 4 Sur.

Everton vs. Ayacucho FC en Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, Star+, directvsports.com , DIRECTV Sports App, ESPN 4 Sur.

¿Cómo ver Everton vs. Ayacucho FC ONLINE GRATIS en Star Plus?

Para que no te pierdas la transmisión del Everton vs. Ayacucho FC por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Everton vs. Ayacucho FC?

Para acceder a Star Plus para ver el Everton vs. Ayacucho FC, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde se jugará el partido de Everton vs. Ayacucho FC?

El encuentro entre Everton vs. Ayacucho FC se disputará en el Estadio Sausalito, el cual es un estadio deportivo ubicado en la ciudad de Viña del Mar, en el Gran Valparaíso, Chile, cercano a la Laguna Sausalito. En este recinto juega de local Everton, y su propietario y operador es la Municipalidad de Viña del Mar.