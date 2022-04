➤ ¿Dónde ver el partido Chavelines vs. Cusco FC por el fútbol peruano?

Chavelines vs. Cusco FC se juega este domingo 24 de abril por la cuarta jornada de la Liga 2 de Perú. El encuentro será en el Estadio Municipal de Pacasmayo y está pactado para las 3.30 p. m. (hora peruana). El juego no cuenta con señal televisiva. No obstante, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias, los goles y todos los partidos de hoy.

Chavelines vs. Cusco FC: ficha del partido

Fecha 4 - Liga 2 de Perú Chavelines vs. Cusco FC ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 24 de abril ¿A qué hora juegan? 3.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Municipal de Pacasmayo ¿Dónde lo transmiten? La República Deportes (online)

¿A qué hora juegan Chavelines vs. Cusco FC?

Chavelines vs. Cusco FC estarán frente a frente por la Liga 2 desde las 3.30 p. m. (hora peruana) en el campo del Estadio Municipal de Pacasmayo este domingo 24 de abril.

¿Qué canal transmite Chavelines vs. Cusco FC?

Hasta el momento, no hay un canal confirmado para la transmisión de la segunda división profesional. La organización y las casas televisivas no han llegado a un acuerdo.

¿Dónde ver Chavelines vs. Cusco FC EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes sintonizar el esperado encuentro ONLINE entre Chavelines vs. Cusco FC a través de La República Deportes, que transmitirá el minuto a minuto del esperado encuentro de la segunda división del fútbol peruano.

¿Dónde juegan Chavelines vs. Cusco FC?

El partido entre Chavelines vs. Cusco FC por la Segunda División de Perú se llevará a cabo en el Estadio Municipal de Pacasmayo, ubicado en La Libertad.

Chavelines vs. Cusco FC: pronóstico de casas de apuestas