Alianza Lima y un triunfo que cayó del cielo

Por Mariano López V.

El fútbol estaba siendo demasiado ingrato con Aldair Rodríguez. Desde que llegó a Alianza Lima en julio del año pasado, el atacante había anotado en una sola oportunidad. En América de Cali, club donde estuvo entre 2020 y 2021, ni siquiera pudo marcar. Curiosamente, en ambas instituciones gritó campeón. Sin embargo, eso no es suficiente para un delantero. El delantero quiere más. El delantero, guste o no, vive del gol.

Y ayer, en el Miguel Grau del Callao, Aldair volvió a respirar. Al borde de los descuentos (89′), el ‘22′ íntimo cabeceó un gran envío de Hernán Barcos para darle tres puntos fundamentales a Alianza. Un empate ante Cantolao, el último clasificado del campeonato, hubiera sentenciado las aspiraciones blanquiazules de luchar por el Apertura. El 2-1, en cambio, se convirtió en el tercer triunfo consecutivo en Liga 1 del cuadro dirigido por Carlos Bustos.

De alguna manera, el resultado final fue la consecuencia de lo que cada equipo buscó a lo largo del partido. El ‘Delfín’ apeló a una marca sumamente rígida, todo en el intento por entorpecer los circuitos ofensivos aliancistas. Los victorianos intentaron replicar el juego combinativo que tanto daño le hizo a Universitario en el clásico, pero esta vez no funcionó. El estado de la cancha del Grau tampoco contribuyó al espectáculo. El espectáculo, esta vez, era ganar. Eso, nada más. Con sus cambios acertados (el ingreso de los Rodríguez, Aldair y Arley), Bustos lo logró.

“Estoy feliz. El gol es gracias al equipo que estuvo empujando todo el partido. El triunfo es muy merecido. Ahora me tocó hacer gol. Todo es para sumar para el equipo. Siempre hemos trabajado muy bien, más allá de que algunos resultados no nos hayan favorecido. Tenemos un gran grupo”, señaló Aldair Rodríguez tras la victoria. Ahora, los blanquiazules apuntan a la Copa Libertadores, torneo donde enfrentarán, este miércoles, a Fortaleza en Brasil. Aldair no le teme al reto: “Ojalá nos vaya de la mejor manera”. Ojalá, Aldair.

Datos

Firme. Bustos sumó su victoria número 21 como entrenador de Alianza. Solo perdió en siete ocasiones. Empató 12.

Puntero. Con goles de Pita y Cedrón, Binacional venció 2-1 a Mannucci en Juliaca y es el nuevo líder del Torneo Apertura.