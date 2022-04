Pros y contras del amistoso de la selección peruana contra Nueva Zelanda previo al repechaje

Ni Marruecos, Irak, Irán o Arabia Saudita. Al final, Nueva Zelanda fue el rival escogido para el amistoso de preparación que la selección peruana sostendrá días antes del repechaje intercontinental ante el vencedor de la llave Australia vs. Emiratos Árabes Unidos, donde se decidirá si clasifica o no al Mundial Qatar 2022.

El cuadro de los kiwis, equipo ya conocido por la Bicolor, también tomará este duelo como una práctica antes de enfrentar a Costa Rica. Para el combinado oceánico, el conjunto peruano será el adversario más duro con el que se mida en lo que va del 2022, ya que hasta el momento solo ha jugado ante selecciones muy por debajo de su nivel.

En Perú, por el contrario, la confirmación de este encuentro ha dejado una sensación de inconformidad porque el representativo neozelandés da la impresión de ser un contrincante muy débil para el próximo reto que debe asumir la Blanquirroja. ¿Qué aspectos positivos se pueden rescatar de este compromiso? A continuación repasamos algunos de ellos, así como los negativos.

Recuerdo. Flores en el partido que Perú jugó con Nueva Zelanda. Foto: difusión

PUEDES VER: FIFA confirmó la fecha del partido suspendido entre Brasil y Argentina

Puntos a favor

Oportunidad de probar alternativas.

Ante la posible baja de André Carrillo por la lesión que sufrió en la penúltima fecha de las eliminatorias, Ricardo Gareca podría usar esta ocasión para tratar de definir a un eventual reemplazante o modificar su esquema para no depender de la ‘Culebra’.

Chance para recuperar algo de ritmo.

De no ser por este cotejo, Perú pasaría casi dos meses y medio sin competencia hasta el día del repechaje. Australia o Emiratos Árabes, en cambio, tendrán el ritmo del partido que jugarán entre sí una semana antes de medirse al elenco incaico.

Esperable apoyo masivo de la hinchada.

Al tener como sede un estadio de España, para los fanáticos peruanos será más sencillo llegar que un país ubicado en otro continente. Aunque se espera que una gran comitiva de peruanos esté presente en Doha para alentar al equipo en el duelo de repechaje, este amistoso servirá prácticamente como un ‘banderazo’ de apoyo a los jugadores.

Perú y Nueva Zelanda jugarán el repechaje ante el representante de Asia y Concacaf, respectivamente. Foto: AFP

Puntos en contra

Bajo nivel de exigencia.

Sin duda, el mayor reparo que se tenía, incluso cuando Nueva Zelanda era solo una posibilidad, pasaba por el escaso nivel de desafío que representan los kiwis. Para dar un ejemplo, en un amistoso jugado a inicios del 2022 contra Jordania (selección fuera del Mundial), los oceánicos cayeron 3-1.

Sistema de juego diferente.

Tomar el esquema de juego de Nueva Zelanda (4-3-3) como una referencia no serviría, puesto que Australia y Emiratos Árabes emplean otro tipo de planteamiento. Los canguros priorizan el 4-4-2, aunque a veces usan el 4-3-2-1 y el 4-2-3-1. Los emiratíes, por su parte, también están más acostumbrados a jugar con un único hombre como punta.

¿Confirmación del poco atractivo de Perú?

Al margen de lo que pueda ofrecer a nivel deportivo Nueva Zelanda, no haber concretado un enfrentamiento ante cuadros que ya tienen su presencia asegurada en Qatar 2022 podría ser un indicador de que Perú, en este momento, no representa una alternativa tan atractiva para estos equipos. Con Marruecos, por ejemplo, no se logró jugar en España pese a la cercanía geográfica entre ambos países. En cambio, los africanos accedieron a viajar hasta Estados Unidos para medirse al combinado norteamericano.

Perú lleva una victoria y un empate sobre Nueva Zelanda. Foto: Líbero

PUEDES VER: Goleador de Barcelona de Ecuador es detenido tras ser acusado de pertenecer a banda delictiva

Perú vs. Nueva Zelanda: fecha, hora y sede

El amistoso entre la Bicolor y los All Whites se llevará a cabo en el RCDE Stadium, Barcelona, el domingo 5 de junio a las 10.30 a. m. (hora peruana). Será la primera vez que ambas escuadras se enfrenten desde el repechaje para Rusia 2018 que jugaron en noviembre del 2017.