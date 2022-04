Klopp defiende a Thiago de las críticas: “Gracias a Dios, esta gente no toma decisiones”

Liverpool es el único club en Europa que está luchando por todos los títulos de la temporada. Los reds se encuentran disputando, mano a mano, contra el Manchester City la punta de la Premier League, además, de ser uno de los semifinalistas de la UEFA Champions League. Por si fuera poco, son finalistas de la FA Cup, donde se medirán ante el Chelsea.

En sus últimos partidos, un jugador que ha tenido un gran rendimiento ha sido Thiago Alcántara, quien es responsable de darle salida al juego del equipo conducido por Jürgen Klopp. No obstante, el futbolista nacionalizado español fue blanco de críticas por su manera de jugar y señalaban que no entraba en sintonía.

Ante ello, el estratega alemán, durante una rueda de prensa del viernes 22 de abril, no tuvo problemas en defender al exintegrante del Bayern Múnich.

“¿La gente dudó si encajaba en el equipo? Gracias a Dios, esta gente no toma decisiones. Si un jugador se relaja en algunos momentos, por supuesto, no es nada de lo que habíamos pensado. Thiago quería unirse a nosotros y sabía cómo jugamos. Piensa mucho en el fútbol”, dijo Klopp, según cita As.

PUEDES VER: Luis Díaz y la presión que vive en el Liverpool de cara al final de la temporada

Los reds golearon 5-0 al Manchester United en la primera rueda del torneo. Foto: Liverpool FC

Klopp sobre la presión en sus futbolistas

Asimismo, el alemán habló sobre la tensión de su equipo al querer conquistar todos los títulos posibles.

“Es una situación increíblemente difícil y jugamos casi todo el tiempo. Nos encanta la situación en la que estamos. No se puede planificar estar en todo. Ganamos una copa, eso es genial, pero todavía quedan tres competiciones más. Estamos ansiosos por todo lo que se avecina”, precisó.