[EN VIVO] Manchester United vs. Norwich: horario y canal del partido por la Premier League 2021-2022

Manchester United vs. Norwich se enfrentan EN VIVO este sábado 16 de abril a las 9 a. m. (hora peruana) por la jornada 32 de la Premier League 2021-2022. Este duelo se jugará en el estadio Old Trafford y será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo en la web de La República Deportes.

Los diablos rojos vienen de caer 1-0 ante el Everton y se ubican en el séptimo puesto con 31 unidades. Por su parte, el cuadro visitante venció 2-0 al Burnley en la fecha anterior y se encuentra en el último lugar del fútbol inglés.

Manchester United vs. Norwich: ficha del partido

Partido Manchester United vs Norwich ¿Cuándo juegan? Sábado 16 de abril ¿A qué hora juegan? 9 a. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Old Trafford

Manchester United vs. Norwich: posibles alineaciones

Manchester United : David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Alex Telles; Paul Pogba, Nemaja Matic; Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Jadon Sancho; Cristiano Ronaldo.

Norwich City: Tim Krul; Sam Byram, Grant Hanley, Ben Gibson, Dimitrios Giannoulis; Kenny MacLean, Mathías Normann, Kieran Dowell, Pierre Lees Melou, Milot Rashica; Teemu Pukki.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Norwich?

México: 8.00 a. m.

Perú: 9.00 a. m.

Colombia: 9.00 a. m.

Ecuador: 9.00 a. m.

Bolivia: 10.00 a. m.

Venezuela: 10.00 a. m.

Uruguay: 11.00 a. m.

Argentina: 11.00 a. m.

Chile: 11.00 a. m.

Brasil: 11.00 a. m.

¿Dónde ver Manchester United vs. Norwich vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Manchester United vs. Norwich ONLINE GRATIS?

El encuentro de Manchester United vs. Norwich será transmitido por internet a través de la plataforma de streaming de Star Plus. Además, puedes seguir las incidencias del cotejo ONLINE GRATIS en la web de La República Deportes.

¿Dónde juegan Manchester United vs. Norwich?

El encuentro entre Manchester United vs. Norwich se jugará en el estadio de Old Trafford, ubicado en la ciudad de Manchester United, Inglaterra.