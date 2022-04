➤ Colo Colo vs. Alianza Lima: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Colo Colo vs. Alianza Lima EN VIVO juegan HOY, miércoles 13 de abril, por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. El cotejo se disputará en el Estadio Monumental de Santiago de Chile e iniciará desde las 6.00 p. m. (hora Chile) y 5.00 p. m. (hora Perú). ESPN y Star Plus serán las señales oficiales de llevar el compromiso; asimismo, puedes seguir este y otros partidos de hoy a través de la web de La República Deportes.

Colo Colo vs. Alianza Lima: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. Alianza Lima ¿Cuándo juegan? HOY, 13 de abril ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora Chile) y 5.00 p. m. (hora Perú) ¿Dónde? Estadio Monumental (Santiago) ¿En qué canal? ESPN, Star Plus y Fox Sports 1 (Chile)

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Alianza Lima?

En hora chilena, el cotejo iniciará desde las 6.00 p. m., mientras que en Perú comenzará a las 5.00 p. m. Revisa el resto de horarios según tu ubicación.

Perú: 5.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (jueves 14).

¿Qué canal transmite Colo Colo vs. Alianza Lima?

El duelo Colo Colo vs. Alianza Lima será transmitido a través de ESPN, Star Plus y Fox Sports 1 (solo en Chile). Revisa los canales a sintonizar y cómo acceder al servicio de streaming.

¿Dónde VER EN VIVO Colo Colo vs. Alianza Lima vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Colo Colo vs. Alianza Lima ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Colo Colo vs. Alianza Lima por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Colo Colo vs. Alianza Lima?

Para acceder a Star Plus para ver el Colo Colo vs. Alianza Lima, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Colo Colo vs. Alianza Lima: posibles formaciones

Colo Colo: Brayan Cortés; Bruno Gutiérrez, Matías Zaldivia, Emiliano Amor, Daniel Gutiérrez; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Marcos Bolados, Carlo Villanueva, Gabriel Costa y Christian Santos.

Alianza Lima: Ángelo Campos; Christian Ramos, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos, Jairo Concha, Josepmir Ballón, Oswaldo Valenzuela, Oslimg Mora; Cristian Benavente y Hernán Barcos.

Colo Colo vs. Alianza Lima: ¿cómo llegan ambos equipos?

El Cacique logró superar (2-1) al Fortaleza en el Estadio Castelao y registra tres puntos al igual que River Plate; sin embargo, los chilenos están por encima del Millonario por diferencia de goles. Ante el conjunto blanquiazul buscará seguir sumando para volver a pasar de ronda tras cuatro años.

Colo Colo derrotó a Fortaleza en Brasil. Foto: EFE

Por su parte, los dirigidos por Carlos Bustos perdieron, por la mínima diferencia, en el debut ante River Plate. Si bien mostraron una mejor faceta defensiva. Los del ‘Muñeco’ Gallardo encontraron el gol en un saque lateral. Además, los íntimos de La Victoria no contarán con Aldair Rodríguez, quien fue expulsado por una falta hacia el ‘Sicario’ Rojas.

Alianza Lima cayó 1-0 ante River Plate en el Estadio Nacional. Foto: Grupo La República

Colo Colo vs. Alianza Lima: historial

Colo Colo 3-1 Alianza Lima | 14.2.2018 | Amistoso

Colo Colo 2-0 Alianza Lima | 24.1.2012 | Amistoso

Colo Colo 2-3 Alianza Lima | 12.11.2011 | Amistoso

Colo Colo 0-0 Alianza Lima | 6.10.2011 | Amistoso

Colo Colo 0-0 Alianza Lima | 8.9.2007 | Amistoso.

Colo Colo vs. Alianza Lima: ¿cuánto pagan las casas de apuesta?

Betsson: gana Alianza Lima (9,80) | empate (5,40) | gana Colo Colo (1,27)

Inkabet: gana Alianza Lima (10,00) | empate (5,50) | gana Colo Colo (1,30)

Doradobet: gana Alianza Lima (10,00) | empate (5,66) | gana Colo Colo (1,32)

Meridianbet: gana Alianza Lima (9,15) | empate (5,17) | gana Colo Colo (1,29)

Te Apuesto: gana Alianza Lima (9,60) | empate (5,40) | gana Colo Colo (1,31)

Betway: gana Alianza Lima (9,75) | empate (5,75) | gana Colo Colo (1,28).

Partidos Copa Libertadores 2022 - segunda jornada

Libertad vs. Caracas: 5.00 p. m.

Atlético Mineiro vs. América Mineiro: 5.00 p. m.

Corinthians vs. Deportivo Cali: 7.00 p. m.

Nacional vs. Estudiantes de la Plata: 7.00 p. m.

River Plate vs. Fortaleza : 7.00 p. m.

Independiente del Valle vs. Tolima: 9.00 p. m.

¿Dónde juegan Colo Colo vs. Alianza Lima?

El partido Colo Colo vs. Alianza Lima por la Copa Libertadores 2022 se disputará en el Estadio Monumental, ubicado en Santiago de Chile y con capacidad para 47.347 espectadores.