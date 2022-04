[ESPN, En Vivo] Real Madrid vs. Chelsea: ¿a qué hora ver el partido por la Champions League?

Real Madrid vs. Chelsea EN VIVO se enfrentarán por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League este martes 12 de abril. El duelo iniciará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Real Madrid vs. Chelsea: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Chelsea Fecha Martes 12 de abril Hora 2.00 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio Santiago Bernabéu

Real Madrid vs. Chelsea: previa del partido

Con una ventaja de dos goles conseguida en su mejor partido de la temporada en Stamford Bridge y a puertas de sus segundas semifinales de la Liga de Campeones consecutivas, el Real Madrid recibe con máximo respeto al vigente campeón, un Chelsea que fue su último verdugo, a quien solo le resta la heroica en la que será la primera visita de su historia al Santiago Bernabéu en la competición de mayor prestigio.

Nunca había pisado el Bernabéu el Chelsea y nunca había derrotado al equipo inglés el Real Madrid hasta la cita de Londres de la pasada semana. Se había convertido en una ‘bestia negra’ reciente, pero la gran labor de equipo y los goles de Karim Benzema, que firmó un histórico segundo triplete consecutivo en ‘Champions’, cambiaron el rumbo de la historia.

En poco se parece el actual Real Madrid al que hace un año se sentía inferior al Chelsea. Los jugadores son prácticamente los mismos pero el estado es diferente. Lanzado en Liga hacia el título, las esperanzas de volver a reinar en Europa han ido creciendo con el paso del curso. El golpe dado sobre la mesa con la remontada en una noche mágica del Bernabéu ante el PSG, impulsa a un equipo que comienza a creer en la decimocuarta.

A la espera de un Chelsea ofensivo, pocas novedades se esperan del Real Madrid respecto a la ida. Sorprendería que Ancelotti no mantuviese el refuerzo de la figura de un cuarto centrocampista con la presencia de Fede Valverde. Forzará con Ferland Mendy con molestias musculares y será Nacho Fernández el que ocupe el hueco que deja en el centro de la defensa Militao por sanción.

No le importa admitir sin ningún tipo de complejo a ‘Carletto’ que su equipo sufre ‘Benzemadependencia’. Bendita dependencia de un futbolista al que define como el delantero centro moderno perfecto. Marca, 37 tantos en 37 partidos, y hace jugar al resto. Karim llega lanzado tras dos tripletes consecutivos en la Liga de Campeones más goleadora de su carrera con 11 tantos. Y con hambre de mucho más en la primera ‘Champions’ que llegaría bajo su liderazgo. Las del ciclo histórico de cuatro en cinco años fueron a la sombra de Cristiano Ronaldo.

Una de las esperanzas para la remontada del Chelsea se esfumó este fin de semana. Cayó lesionado Romelu Lukaku, que no pudo ni entrenarse ni jugar contra el Southampton. El belga no viajó a Madrid. El delantero era una de las opciones que manejaba Tuchel para descolocar a la defensa de Ancelotti. Los mejores minutos de su equipo en la ida llegaron con el ‘nueve’ puro y con Casemiro haciéndole coberturas a los centrales, que no podían con el belga. Sin Militao, la opción Lukaku ganaba enteros.

Pero en la aplastante victoria ante el Southampton (0-6), Tuchel ya sabía que no contaría con Lukaku, por eso dio descanso a Kai Havertz en cuanto el partido estaba resuelto. No hay más opciones en punta que el alemán. Marcó y participó en un triunfo balsámico en el que destacó Timo Werner, con dos goles y tres palos, y Mason Mount, con un doblete. El delantero germano, prácticamente denostado por su poca capacidad goleadora, podría tener minutos ante el equipo al que ya marcó la temporada pasada.

Con la información de EFE.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Chelsea?

El encuentro entre Real Madrid vs. Chelsea se jugará este martes 12 de abril desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu zona:

¿Dónde ver Real Madrid vs. Chelsea?

¿Cómo ver Real Madrid vs. Chelsea ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Chelsea por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Real Madrid vs. Chelsea: últimos partidos

Real Madrid vs. Chelsea: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Fede Valverde/Rodrygo, Benzema y Vinicius Jr.

Chelsea: Edouard Mendy; Thiago Silva, Christensen, Rudiger; James/Azpilicueta/Loftus-Cheek, Kanté, Jorginho, Marcos Alonso; Mount; Havertz y Werner/Pulisic.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Chelsea?

El encuentro entre Real Madrid vs. Chelsea se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, el cual es un recinto deportivo propiedad del Real Madrid Club de Fútbol, situado en pleno paseo de la Castellana, en el distrito de Chamartín de Madrid, España. Se inauguró el 14 de diciembre de 1947 y su aforo actualmente es de 81.044 espectadores.

