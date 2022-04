River Plate y el partido en medio de un conflicto social que generó críticas a la Conmebol

Una curiosa casualidad hará que River Plate de Argentina afronte, por segundo año consecutivo, un partido de la Copa Libertadores en medio de un contexto de conflicto social. Este miércoles, el equipo argentino tiene programada una visita a Alianza Lima en el Estadio Nacional, la cual se produce en días en los que buena parte de la población peruana protesta contra el Gobierno del presidente Pedro Castillo.

En mayo del 2021, también por un duelo correspondiente a la fase de grupos, el elenco millonario se enfrentó en Colombia al Junior de Barranquilla. Aquella vez, el estallido social motivado por el descontento general con la gestión de Iván Duque estaba en su punto más álgido, pese a lo cual la Conmebol no movió la sede del compromiso.

En dicho encuentro, el resultado pasó a un segundo plano y lo que se volvió noticia a nivel internacional fueron las imágenes de la transmisión televisiva que evidenciaron el terrible ambiente en las calles del país cafetero: el sonido de los disparos a las afueras del Estadio Olímpico Romelio Martínez se confundió con el audio de la narración y el humo de las bombas lacrimógenas que usó la policía para dispersar a los manifestantes ingresó hasta el recinto.

Jugadores de ambos equipos fueron afectados por las bombas lacrimógenas. Foto: captura de ESPN

“No es normal venir a jugar un partido de fútbol en una situación tan inestable por lo que está viviendo el pueblo colombiano. Ya no fue normal, no fue normal ni en la previa, ni durante el partido” , declaró Marcelo Gallardo, DT del cuadro de Núñez, al final del duelo. El técnico fue uno de los afectados y no dudó en criticar indirectamente a los organizadores del torneo por exponer a los futbolistas.

“Los que estuvieron presentes tienen que decir que se jugó en situaciones incómodas, con humo, con gases lacrimógenos durante varios momentos del partido, escuchando estruendos y estallidos afuera. Fue una situación anormal en todo sentido y no podemos mirar para otro lado. Dentro de esas circunstancias se jugó el partido”, complementó el ‘Muñeco’.

Los cuestionamientos también llegaron por parte de los encargados de relatar el juego para la TV. “El fútbol debería tener sensibilidad por el poder que tiene. Es irrespetuoso hablar de fútbol cuando están pasando hechos verdaderamente lamentables afuera de la cancha”, fueron las palabras de Diego Latorre, panelista de ESPN, acerca del cotejo.

La prensa internacional informó así sobre el hecho. Foto: captura de Olé

“Vergüenza que se haya jugado en Colombia en medio de conflicto social, represión policial y cantidad de muertos y desaparecidos que suben día a día, lamentablemente. El show no puede continuar a cualquier precio”, criticó el exfutbolista Juan Pablo Sorín. En redes sociales, los hinchas también expresaron su rechazo por la celebración del choque en un momento delicado.

Aunque desde Alianza Lima aseguran que se cuentan con todas las garantías necesarias para jugar incluso con público, existe incertidumbre por lo que pueda llegar a pasar este miércoles, pues la situación no se ha calmado del todo. Por el momento, solo queda esperar que las autoridades tomen las decisiones correctas para que no se repita en Perú un episodio futbolístico como el que tuvo lugar en Colombia, pero sobre todo para que regrese la calma a un país convulsionado.