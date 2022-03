Los jugadores que perdieron un lugar y dejaron de ser considerados en la selección peruana

Hace unos meses parecía imposible que la selección peruana -que para la quinta fecha de Eliminatorias Qatar 2022 estaba última en la tabla- logre conseguir el cupo para repechaje y, que por poco, casi consiga la clasificación directa. Sin embargo, este largo camino de la Blanquirroja y su integrantes enseñó a varios que, como dice aquel cántico, ¡sí se puede!

En todo el proceso clasificatorio, Ricardo Gareca llamó a varios futbolistas peruanos y, aunque logró consolidar un equipo competitivo que finalizó la hazaña, hubo algunos que, a pesar de ser llamados por el ‘Tigre’, no se mantuvieron hasta el final. Recordaremos a eso jugadores que también fueron parte de esta historia.

Paolo Guerrero

El ‘9′ no tuvo un gran 2021, pues estuvo lesionado y con pocos minutos en gran parte de la temporada, por lo que no fue tomado en cuenta para la Copa América de ese mismo año. Al finalizar aquel certamen, Gareca volvió a llamarlo para las fechas triples de septiembre y octubre.

Sin embargo, su rendimiento se veía afectado aún por las molestias en su rodilla derecha, lo cual provocó que sea desconvocado después del partido contra Chile en el Estadio Nacional, mismo que fue la última vez en que vistió la blanquirroja.

Paolo Guerrero no anotó ningún gol en las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: Luis Jiménez/ La República

Jefferson Farfán

La ‘Foquita’ también es uno de los jugadores influyentes que dejó de ser tomado en cuenta por lesiones. Aunque consiguiera el título con Alianza Lima, gran parte del año estuvo alejado de las canchas.

De todas formas, fue llamado para los partidos de octubre y noviembre con la selección, pero en este año no ha tenido actividad deportiva ni con los blanquiazules ni con la Bicolor, debido a que se está recuperando de la lesión en su rodilla.

Jefferson Farfán no fue convocado a la Bicolor por lesión. Foto: Luis Jiménez/ La República

Raúl Ruidíaz

El delantero del Seattle Sounders tampoco fue convocado para la Copa América, pero sí considerado en los duelos clasificatorios posteriores. La ‘Pulga’ habría sido llamado para los amistosos contra Panamá y Jamaica a inicios de año, pero no aceptó y se quedo en su club. Después de eso, el delantero no volvió a ser tomado en cuenta.

Raúl Ruidíaz no estuvo presente en las últimas cuatro fechas de eliminatorias. Foto: Luis Jiménez/ La República

Anderson Santamaría

El defensa del Atlas FC fue llamado durante gran parte del proceso, pero tras los fallos puntuales ante Uruguay y Brasil, que le costaron un goles contra Perú, no lo volvieron a convocar.

Paolo Hurtado y Andy Polo

Ambos futbolistas no jugaron la Copa América 2021. ‘Caballito’ no tenía continuidad en el Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria y, en vez de Polo, Gareca llamó a Gabriel Costa y a otros jugadores. Aunque el jugador de Portland Timbers retornó para los amistosos de Panamá y Jamaica, no estuvo en la lista para los choques de eliminatorias.