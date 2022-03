WWE: fechas, cartelera, horarios y canales de WrestleMania 38

Campeonato de Mujeres de SmackDown: Charlotte Flair vs. Ronda Rousey

Campeonato de Mujeres de RAW: Becky Lynch vs. Bianca Belair

Campeonato por parejas de SmackDown: The Usos vs. Shinsuke Nakamura y Rick Boogs

Logan Paul y The Miz vs. Rey Mysterio y Dominik Mysterio

Drew McIntyre vs. Happy Corbin c/Madcap Moss

The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) vs. Ridge Holland y Sheamus c/Butch