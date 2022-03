¿A qué hora juegan Junior vs. La Equidad EN VIVO por la Copa Sudamericana 2022?

Junior vs. La Equidad EN VIVO se enfrentan desde las 7.30 p. m. (hora de Perú y Colombia) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la Copa Sudamericana 2022. El partido irá vía DirecTV Sports, pero también puedes seguir la TRANSMISIÓN ONLINE de La República Deportes con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado y los videos de goles en este y otros partidos de hoy.

Junior vs. La Equidad: ficha del partido

Partido Junior vs. La Equidad ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 17 de marzo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú y Colombia) ¿Dónde? Estadio Metropolitano de Barranquilla ¿En qué canal? DirecTV Sports, DirecTV Sports+

¿A qué hora juegan Junior vs. La Equidad?

En Colombia, el cotejo Junior vs. La Equidad se jugará desde las 7.30 p. m. (misma hora en Perú). Consulta la guía de horarios para el resto de países de la región.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (viernes 18).

Junior de Barranquilla tratará de hacer valer el empate sin goles que sacó como visitante en este primer duelo de su llave ante La Equidad por la Copa Sudamericana 2022. El equipo saldrá con la obligación de ganar para meterse en la fase de grupos del torneo.

El Tiburón apostaría por el delantero Miguel Ángel Borja como su carta de gol para este encuentro. El jugador de la selección cafetera lleva cuatro tantos en la liga doméstica, mismo número que el venezolano Luis González, quien también iniciaría las acciones.

El Verde Capitalino, por su parte, no incluiría a su goleador Pablo Sabagg, de modo que tendría que arreglárselas con la presencia del mediocampista David Camacho para generar peligro a su rival.

Además del 0-0 de la ida, Junior y La Equidad ya se enfrentaron este año por la liga colombiana. Aquel duelo, por la fecha 3 del Torneo Apertura, terminó con la victoria por 1-0 de los barranquilleros con el gol de penal de Gabriel Fuentes.

¿Qué canal transmite Junior vs. La Equidad?

En territorio colombiano, el canal DirecTV Sports estará a cargo de televisar el Junior vs. La Equidad. En el resto de países hispanohablantes en Sudamérica, se podrá ver por la señal de DirecTV Sports+.

Argentina: DirecTV Sports+

Bolivia: DirecTV Sports+

Brasil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV

Chile: DirecTV Sports+

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports+

Paraguay: DirecTV Sports+

Perú: DirecTV Sports+

Uruguay: DirecTV Sports+

Venezuela: DirecTV Sports+

Estados Unidos: beIN SPORTS XTRA en Español, beIN SPORTS CONNECT.

¿Dónde ver Junior vs. La Equidad por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Junior vs. La Equidad por internet, puedes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal DirecTV Sports. En caso no cuentes con acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Probables alineaciones de Junior vs. La Equidad

Junior: Sebastián Viera; Jorge Arias, Dany Rosero, Gabriel Fuentes, Fabián Viáfara; Homer Martínez, Didier Moreno, Yesus Cabrera, Luis ‘Cariaco’ González; Miguel Ángel Borja, Fernando Uribe.

La Equidad: Román Palacios; Amaury Torralvo, Daniel Polanco, Yoiver González, Joan Castro; Stalin Mota, Nicolás Palacios, Juan Mahecha, David Camacho, Carlos Rivas; Pablo Lima.

Últimos partidos de Junior vs. La Equidad

La Equidad 0-0 Junior | 10.03.22

Junior 1-0 La Equidad | 29.01.22

Junior 1-0 La Equidad | 17.11.21

La Equidad 1-0 Junior | 03.02.21

Junior 2-0 La Equidad | 25.01.20.

¿Dónde juegan Junior vs. La Equidad?

El escenario que acogerá este cotejo será el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Barranquilla y sede para los juegos en condición de local de la selección Colombia.