ENTREVISTA | Enrique de la Rosa: “Antes tenía 5 amigos que les gustaba la F1, hoy tengo 20″

Tras una temporada espectacular que rompió todos los récords de audiencia durante el 2021, la Fórmula 1 regresa este viernes 18 de marzo con el Gran Premio de Baréin. El campeonato 72 de la máxima división de los monoplazas nos trae un torneo con muchas novedades: un nuevo campeón mundial (Max Verstappen), mejores autos, pistas históricas y más emociones.

Si bien hay grandes expectativas, aún hay muchas dudas por todo lo que puede pasar en el torneo de pilotos y de constructores. Por ello, conversamos con el periodista de ESPN, Enrique de la Rosa, para conocer su opinión acerca de los últimos sucesos de la F1, la lucha entre escuderías, los pilotos favoritos para este 2022 y las razones fundamentales de su crecimiento en cuanto al fanatismo por la máxima categoría del automovilismo.

Max Verstappen le dio un título de Formula 1 a Red Bull luego de ocho años. Foto: EFE.

En la previa del campeonato se dieron algunos anuncios que generaron un inesperado giro en la competencia, como la cancelación del GP de Rusia y la salida de Nikita Mazepin. ¿Qué te pareció el despido del ahora expiloto de Haas debido al conflicto entre Rusia y Ucrania?

No soy partícipe de apoyar a Rusia o tener algún vínculo con eso, pero me parece que Mazepin hasta mostró su rechazo de cierta manera a lo que está pasando. La Fórmula 1 no lo retira; es más, permite que Nikita pueda participar. Es una decisión plena de Haas de retirarlo, seguramente por la imagen.

Es entendible, porque este tema iba a ser cuestionado en las ruedas de prensa, en las declaraciones después de la carrera y en cada momento que puedan. Es una controversia que, si te pones en la perspectiva del piloto, te da una sensación de injusticia, pero es un mundo empresarial tan grande y de tanta importancia para la imagen. Entiendo a Haas completamente.

Nikita Mazepin, de 23 años, empezó a correr en Haas en el 2021. Foto: AFP

Este año se pone en marcha un nuevo reglamento que obliga a los equipos a cambios considerables en sus autos, ¿esto cumplirá el objetivo de la FIA en hacer más entretenido el deporte?

Si tú crees que el efecto de los reglamentos, las llantas y el efecto suelo van a mejorar la competición… esperemos que sea así. Lo que pasa es que es la mala suerte de que estos cambios, que siempre los hay cada cierto tiempo, llegan tras la mejor temporada de la Fórmula 1 de los últimos años . Entonces, tienen la vara un poquito alta.

En teoría, las modificaciones están para evolucionar, ya que con estas mejoras han aumentado las posibilidades de aprovechar la turbulencia que te genera el carro que va al frente para superarlo. Esperemos que esto mejore las peleas entre todos los equipos, ya que, de momento, estamos con Mercedes vs. Red Bull, Ferrari vs. McLaren y luego un pelotón con las demás escuderías. Esta es una oportunidad para empezar de cero y la competencia puede equiparse, pero hasta el momento no se sabe.

Con la pretemporada terminada tras las pruebas en Barcelona y en Baréin, ¿hay señales de lo que puede ser la competencia este año? ¿Los equipos muestran realmente todo o solo lo que ellos quieren que se vea?

Creo que toda la pretemporada es una mentira. Todos los años es lo mismo. En el 2021 Mercedes fue un desastre. Generalmente, los que más se esfuerzan en las pruebas son los que tienen más dudas del coche. Los que logran tener simulaciones e información más precisa sobre su carro, no se venden con lo que tienen. Por ejemplo, Mercedes ha incorporado una nueva toma de aire lateral y lo ha mostrado en pretemporada. Para eso sí sirven estas pruebas, aunque también sirve para que los equipos reclamen por ciertas modificaciones que puedan considerar ilegales o fuera de la norma. Por ello, las escuadras más grandes no suelen enseñar todo, porque no les conviene.

¿Sigue siendo Mercedes el candidato para el campeonato de constructores o algún equipo podrá quitarle la hegemonía?

Por más que hayan cambios, los ingenieros y su capacidad para innovar siguen siendo en su mayoría la misma. Por ejemplo, McLaren fue comprado y esta será la primera competencia con un nuevo presupuesto. Ferrari ha mejorado, pero Mercedes y Red Bull ya eran líderes en este tema con ingenieros más capaces.

Sí, creo que habrá más competencia, que quizá haya alguna sorpresa, pero considero que Mercedes y Red Bull están un paso arriba de todos. No es coincidencia que en los últimos 10 años la competencia haya sido solo entre ellos dos.

Así estrenó Lewis Hamilton su nuevo W13. Foto: Mercedes F1.

Se viene un nuevo Hamilton vs. Verstappen para esta temporada, ¿podrá el británico cobrarse la revancha o Max marcará el inicio de una nueva época?

Ambos son pilotos alucinantes. Creo que, sin duda, son los mejores de la parrilla junto a Fernando Alonso y Lando Norris, pero siento que el duelo se acaba si alguna escudería se saca ventaja en el carro, como hizo hace cuatro años Mercedes. El año pasado la diferencia era muy corta entre ambos, pero hubo un momento en la temporada donde Hamilton no lo podía alcanzar a Verstappen. Recién cuando Mercedes hace el cambio de motor, Hamilton logra igualar al Red Bull y hasta lo superó por momentos.

Es tan pareja la calidad entre los dos que lo que define la diferencia es el carro. Entonces, si comienza la temporada y el carro de Mercedes es más rápido que los demás, se acabó la competencia.

Max Verstappen y Lewis Hamilton fueron los grandes protagonistas de la Fórmula 1 2021. Foto: AFP

Hablemos del final de la temporada pasada. Esta polémica sobre la última vuelta en Abu Dabi que dio paso al título mundial de Verstappen, ¿qué te pareció? ¿Fue correcta la decisión del comisario de carrera Michael Masi?

La decisión me pareció injusta, pero no ilegal. Una cosa es que sea injusta, ya que si me parece que fue una decisión a dedo, viendo que podría causar algo histórico, pero el reglamento le da esa facultad.

Generalmente, pensado desde el punto de vista comercial, nos regaló uno de los mejores momentos de la historia de la F1. Entonces, ¿cómo te vas a quejar con algo que fue histórico? Por ejemplo, yo tenia cinco amigos que les gustaba la Fórmula 1, hoy tengo 20. Genial desde el punto comercial, pero si me pongo en la perspectiva de Hamilton, sentiría injusticia por todos lados.

Él hizo mejor carrera, iba con un mejor final y la posición que lo puso esa bandera fue jaque mate. La decisión del comisario fue muy compleja, pero en ese momento tienes gente detrás que te dice: ¡hazlo, nos van a dar la mejor vuelta del campeonato! Y sí, nos dieron la mejor vuelta de la historia. Pero dentro de lo justo, creo que no lo fue.

Quitando a Hamilton y a Verstappen que son los candidatos más obvios, ¿podremos ver alguna sorpresa en el campeonato de pilotos?

A mí me encanta Lando Norris, me parece increíble la manera como adelanta, como cuida la posición y administra las llantas. Es un piloto muy completo, a pesar de que es muy chico en cuanto a su edad. Después me gusta mucho Fernando Alonso. Me gustaría que Alpine tenga el ritmo de los equipos de arriba, porque Alonso tiene una sed de títulos muy grande.

George Russell todavía lo siento como duda, una cosa es ser bueno en Williams y otra cosa es ser el segundo en Mercedes. Lo de Ferrari, bueno, creo que tiene dos pilotos (Charles Leclerc y Carlos Sainz) muy buenos, todo depende del auto para saber si darán que hablar.

Ya que hablamos de Fernando Alonso, durante las últimas carreras del año pasado apareció en redes sociales una idea llamada “El Plan”, una supuesta estrategia que tiene pensada el tercer campeonato mundial del español. ¿Crees que realmente hay un plan o es una añoranza de los hinchas españoles?

Todo lo que rodea a Alonso es muy romántico. Yo no creo que el tan esperado plan se realice, porque involucra mucho al auto y eso va más allá de él . Es una escudería con la cual ya logró historia, cuando era Renault, y a todo al mundo le gustaría que vuelva a pelear arriba. Yo creo que capacidad como piloto sí la tiene, porque es un animal competitivo, es como el Nadal de la F1. “El Plan” es algo que se comenta en España, pero creo que lograrlo pasa mucho por fuera de él. Seguramente será muy competitivo, pero será difícil que pelee arriba.

¿Cuál crees que es el motivo o los motivos por el que la Fórmula 1 ha incrementado el interés en el público?

Creo que la serie (Drive to Survive) ha ayudado, porque es muy buena. Por mi parte, a mí me gusta la F1 por mi abuelo. Yo veía con él entre 1993 y 1994 y me acuerdo perfectamente lo que pasó Senna, se veía la transmisión en portugués y se era un tanto extraño. Luego, pasaron los años y seguí viendo. Me levantaba a las 2.00 a. m. para ver las carreras, pero era muy pesado verlo. El tema que uno empieza a salir cuando era adolescente y uno no se iba ir de un quinceañero por ver la F1, no había forma.