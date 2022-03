Selección peruana: Gianluca Lapadula asustó a todo el país

Por Mariano López V.

Las alarmas se encendieron. En la hora exacta (9:00 a.m.) en la que la selección peruana empezaba sus trabajos en la Videna con miras hacia los duelos decisivos ante Uruguay en Montevideo (24 de enero) y Paraguay en Lima (29 de enero), el Benevento publicaba en redes sociales su convocatoria para visitar a Brescia por la jornada 30 de la Serie B. La gran sorpresa: el nombre de Gianluca Lapadula, el tercer máximo goleador de la Segunda División italiana, no figuraba en la lista. ¿Qué pasó con el delantero?

De acuerdo al periodista italiano Massimiliano Mogavero, ‘Lapa’ sufrió un esguince en el tobillo, hecho que lo dejó fuera de la consideración para el partido de hoy contra el Brescia. Aunque la lesión no es de gravedad, Fabio Caserta, director técnico del Benevento, decidió no arriesgar al ariete y guardarlo para enfrentar al Frosinone este fin de semana. De todas formas, el tobillo del ‘9′ nacional será evaluado por el departamento médico del club italiano a lo largo de la semana, para prevenir un problema mayor. A esta altura de la temporada, el bienestar de Lapadula no es solo vital para los intereses de la ‘Bicolor’, también lo es para el Benevento, que anhela el ascenso a la Serie A.

A la salida del entrenamiento peruano, Ricardo Gareca habló sobre la situación de su referente en ataque. “Gianluca está bien. Que yo sepa es un problema leve que no le va a permitir jugar este fin de semana. No creo que tenga problemas para venir”, afirmó el ‘Tigre’ a los medios de comunicación.

El resto, a trabajar

Fueron once los futbolistas, todos del medio local, los que se dieron cita a la Videna para el primer ‘entreno’ del combinado nacional pensando en la última fecha doble de Eliminatorias. José Carvallo, Aldo Corzo, Alex Valera, Christian Ramos, Jairo Concha, Ángelo Campos, Josepmir Ballón, Horacio Calcaterra, Yoshimar Yotún, Jhilmar Lora y Christofer Gonzales realizaron pruebas físicas y trabajos dentro del gimnasio ante la atenta mirada del cuerpo técnico del ‘Tigre’ Gareca. A ellos se les irán sumando los elementos del fútbol extranjero, con Christian Cueva como uno de los primeros en arribar a nuestro país. Tras jugar este jueves con el Al Fateh, ‘Aladino’ emprenderá un largo viaje con destino a Perú.