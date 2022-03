¿A qué hora juega Barcelona SC vs. América Mineiro HOY por la Copa Libertadores?

Barcelona SC vs. América Mineiro EN VIVO se enfrentan por la vuelta de la Fase 3 en la Copa Libertadores 2022 en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo. El encuentro arranca a las 7.30 p. m. (hora de Perú y Ecuador) con transmisión a cargo de ESPN y Facebook Watch. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE, ingresa a La República Deportes, que te ofrece las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y los videos de goles en este y otros partidos de hoy.

Barcelona SC vs. América Mineiro: ficha del partido

Partido Barcelona SC vs. América Mineiro ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 15 de marzo ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú y Ecuador), 9.30 p. m. (Brasil) ¿Dónde? Estadio Monumental Isidro Romero Carbo ¿En qué canal? ESPN, Star Plus, Facebook Watch

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs. América Mineiro?

En territorio ecuatoriano, el Barcelona SC vs. América Mineiro empezará a las 7.30 p. m. (misma hora en Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Ecuador: 7.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (miércoles 16).

Con el apoyo de su gente, Barcelona SC tiene todo a su favor para conseguir la clasificación a la Fase de Grupos en este partido por la Fase 3 de la Copa Libertadores frente al debutante América Mineiro. El cuadro brasileño no pudo imponer condiciones como local en la ida, por lo que ahora deberá buscar en casa ajena su pase a la siguiente ronda.

El Ídolo dejó buenas impresiones en su visita a Brasil por el primer choque, el cual incluso pudo ganar sobre el final si Carlos Garcés no hubiera fallado su penal en el tiempo añadido. Por su liga doméstica, el elenco torero consiguió una buena victoria 2-0 sobre Independiente del Valle en la fecha más reciente.

El equipo del Conejo, por su parte, sufrió una derrota por 2-1 ante Uberlandia en el Campeonato Mineiro. Para eliminar al cuadro canario, tendrá que repetir la hazaña que logró en la etapa previa, donde derrotó a domicilio al Guaraní.

Debido al empate sin goles entre Barcelona SC y América Mineiro en el primer episodio de esta llave, el clasificado a los grupos será cualquiera que venza al otro, sin importar el marcador. En caso de una nueva igualdad, todo se definirá desde la tanda de penales.

¿Qué canal transmite Barcelona SC vs. América Mineiro?

Salvo Argentina y Chile, la transmisión televisiva del Barcelona SC vs. América Mineiro en los países hispanohablantes de Sudamérica irá por el canal ESPN.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

España: DAZN.

¿Dónde ver Barcelona SC vs. América Mineiro por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona SC vs. América Mineiro por internet, puedes sintonizar las señales de Star Plus y Facebook Watch de la Conmebol Libertadores. En caso no tengas acceso a ninguna de ellas, otra opción es informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Formaciones probables de Barcelona SC vs. América Mineiro

Barcelona SC: Javier Burrai, Byron Castillo, Darío Aimar, Carlos Rodríguez, Leonel Quiñónez, Bruno Piñatares, Leonai Souza, Emmanuel Martínez, Adonis Preciado, Erick Castillo y Gonzalo Mastriani.

América Mineiro: Jailson, Patric, Lago Maidana, Eder, Marlon, Juninho, Lucas Kal, Felipe Azevedo, Alé, Matheusinho y Wellington Paulista.

Pronóstico de Barcelona SC vs. América Mineiro

Para este segundo enfrentamiento, el favoritismo recae en Barcelona SC, que paga una cuota máxima de 1,90 veces la cantidad apostada si triunfa. En caso de empate, se puede ganar hasta 3.40 por cada unidad monetaria invertida, mientras que la victoria de América Mineiro llega a retribuir con 4,50.

¿Dónde juegan Barcelona SC vs. América Mineiro?

El escenario que acogerá este duelo de vuelta será el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, también conocido como Estadio Banco Pichincha por motivos de patrocinio. Este recinto deportivo es propiedad del Barcelona Sporting Club.