¿Por qué no convocó a Farfán y Guerrero? Los motivos de Ricardo Gareca para dejarlos fuera

Todo definido. Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados para los duelos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias Qatar 2022. En dicha relación sorprendió la ausencia de los futbolista Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Ambos jugadores vienen recuperándose de una lesión y, por ello, no fueron considerados.

“ Están en su etapa de recuperación. Son jugadores que en caso de necesitarlos seguiremos de cerca su evolución porque en estos momentos podemos convocar a los jugadores del medio local cuando lo consideremos oportuno . Seguiremos su evolución, su forma física y si ellos en algún momento hacen una práctica de fútbol”, manifestó en conferencia de prensa.

Asimismo, el técnico argentino mencionó que evaluaron todos los temas médicos antes de tomar esta decisión. “ No nos queremos meter en un tema que los puede perjudicar, sino respetar los procesos y lo que nos informan los médicos, el preparador físico y su puesta a punto ”, precisó.

En relación al delantero de Alianza Lima, el ‘Tigre’ enfatizó que no recibió ninguna aprobación del propio deportista para incluirlo en la nómina. “Para poder estar en la convocatoria, el jugador tiene que estar en su mejor forma. Yo no he recibido esa autorización física por parte de Jefferson Farfán para poder llamarlo”, sostuvo.

Lista de convocados de la selección peruana

Arqueros

Pedro Gallese

José Carvallo

Ángelo Campos

Defensas

Luis Advíncula

Aldo corzo

Jhilmar Lora

Carlos Zambrano

Miguel Araujo

Alexander Callens

Christian Ramos

Luis Abram

Miguel Trauco

Marcos López

Mediocampistas

Renato Tapia

Josepmir Ballón

Wilder Cartagena

Sergio Peña

Horacio Calcaterra

Jairo Concha

Yoshimar Yotún

Christofer Gonzales

André Carrillo

Gabriel Costa

Edison Flores

Christian Cueva

Raziel García

Delanteros

Gianluca Lapadula

Alex Valera

Santiago Ormeño

¿Cuándo juega la selección peruana?

Estos son los próximos y dos últimos partidos de la Blanquirroja en estas Eliminatorias Qatar 2022. Lo más importante es que depende de sí mismo para clasificar al Mundial.

Jueves 24 de marzo

6.30 p. m. (hora peruana) Uruguay vs. Perú

Martes 29 de marzo

6.30 p. m. (hora peruana) Perú vs. Paraguay

¿En qué puesto está la selección peruana en la clasificación?

Actualmente, la Bicolor se ubica en la quinta casilla (repechaje) de las Eliminatorias Sudamericanas con 21 puntos producto de 6 victorias, 3 empates y 7 derrotas.