No negociable: la drástica medida que aplicará la Liga MX con miras a reanudar el torneo

Tajante. La desgracia ocurrida durante el Querétaro vs. Atlas sigue generando repercusiones en el balompié mexicano. Luego de los actos de violencia registrados en el estadio la Corregidora, el presidente de la Liga MX brindó una conferencia de prensa para anunciar las primeras medidas que se tomarán con miras a reanudar la competición.

“ Las barras de equipos visitantes, a partir de hoy, no van a poder ir a los estadios, esta determinación vamos a llevarla a ratificación en la próxima junta con los dueños de los equipos ”, manifestó Mikel Arriola luego de visitar a los heridos en el Hospital General de Querétaro.

Los hinchas de ambos clubes protagonizaron una de las pelores batallas campales en la historia del fútbol. Foto: EFE

Asimismo, el mandamás dejó en claro que la escuadra local quedó suspendida de forma indeterminada y no descartó una posible desafiliación. “ No puede haber fútbol aquí . La Comisión Disciplinaria resolverá qué va a pasar con el estadio y como medida previa no habrá actividad futbolística aquí”, agregó.

Si bien el reporte oficial menciona que no hubo fallecidos, los medios mexicanos han señalado hasta el momento 17 muertos. Además, en las últimas horas se puso en debate la posibilidad de que le retiren la sede del Mundial 2026 a México (el cual organizará junto a Estados Unidos y Canadá). Al respecto, el directivo mostró una respuesta evasiva.

“El hecho desde luego ha sido extraordinario en lo mediático y el reto a corto plazo es generar respuesta clara, dar un castigo efectivo y en esa forma revertir este proceso tan grave que desgastó nuestra imagen”, puntualizó.