Shevchenko pidió entre lágrimas que Italia “abra su corazón” a Ucrania: “Necesitamos su ayuda”

Mientras la guerra entre Rusia y Ucrania continúa, son miles de civiles quienes sufren las peores consecuencias. El exfutbolista Andriy Shevchenko se mostró conmovido en una entrevista este domingo 6 de marzo, en la que pidió que Italia “abra su corazón” a su país natal, invadido militarmente desde el 24 de febrero.

“Cuando llegué a Italia, el país me abrió su corazón. Me hicieron sentir como uno de ustedes y yo sentí que esta era mi segunda casa”, explicó Shevchenko, ídolo del AC Milan. “Ahora les pido: abran el corazón a los míos. Necesitamos su ayuda. Háganlos sentir como me hicieron sentir a mí”, solicitó entre lágrimas el exdelantero durante una entrevista para la cadena pública RAI.

Shevchenko, que anotó 170 goles en la Serie A con la camiseta rossonera, explicó que sus familiares decidieron no evacuar hacia los países cercanos. “Mi madre, mi hermana y otros parientes siguen en Ucrania. Hablo con ellos todos los días. Quedarse fue su decisión”, dijo.

“No puedo mirar lo que está ocurriendo en mi país sin llorar. Ellos me cuentan la verdad de lo que está pasando en Ucrania: ciudades bombardeadas, niños y ancianos asesinados”, continuó el también ídolo para la selección de Ucrania. Andriy Shevchenko sostuvo que deben convencer a Rusia de cesar el fugo y encontrar una solución diplomática para terminar la guerra.

“Hoy es un momento difícil para todos nosotros, ¡pero tenemos que unirnos! ¡En la unidad ganaremos! ¡Gloria a Ucrania!”, había dicho Shevchenko, exentrenador de la selección ucraniana, el 24 de febrero, luego de que Vladimir Putin ordenara el asalto armado a su país.

Días después, Shevchenko salió a las calles para manifestarse a favor de la paz en Europa. “Detengan la guerra en Ucrania”, dijo en Twitter el exdeportista que debutó y se retiró con el Dínamo de Kiev, club con el que consiguió cinco campeonatos.

Con información de AFP