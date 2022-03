[ESPN, En Vivo] Niza vs. PSG, Ligue 1 2022 de Francia: conoce a qué hora y dónde juegan

Niza vs. PSG EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán este sábado 5 de marzo desde las 3.00 p. m. (Perú) en el Allianz Riviera, en partido por la fecha 27 de la Ligue 1, temporada 2022. La transmisión del partido estará a cargo del canal ESPN. Sigue todas las incidencias del duelo del fútbol francés y mira los videos de los goles en el minuto a minuto a través de La República Deportes.

Niza vs. PSG: posibles alineaciones

Niza: Walter Benítez; Jordan Lotomba, Danilo, Pablo Rosario, Melvin Bard; Hichem Boudaoui, Morgan Schneiderlin, Mario Lemina, Kephren Thuram; Amine Gouiri y Andy Delort. DT: Christophe Galtier.

PSG: Keylor Navas; Thilo Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes; Georginio Wijnaldum, Danilo, Idrissa Gueye; Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. DT: Mauricio Pochettino.

Niza vs. PSG: ficha del partido

Partido Niza vs. PSG ¿Cuándo juegan? Sábado 04 de marzo ¿A qué hora? 3.00 p. m. (horario peruano) ¿Dónde? Allianz Riviera ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Niza vs. PSG?

El partido Niza vs. PSG se podrá seguir desde las 3.00 p. m. (horario peruano). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m. (viernes 18)

¿Qué canal transmite Niza vs. PSG?

Estas son las diferentes señales que tendrán a su cargo la televización del Niza vs. PSG en Sudamérica y otras partes del mundo.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: Star+, NOW NET e Claro, ESPN4

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT.

¿Dónde ver Niza vs. PSG por ESPN 2?

Para territorio venezolano, la señal de ESPN 2 será la encargada de transmitir el Niza vs. PSG. Estos son los canales que debes sintonizar de acuerdo al operador de TV por cable y/o satélite que tengas contratado.

Simple TV: canal 622 (SD) y 1622 (HD)

Movistar TV: canal 485 (SD)

Inter Satelital: canal 105 (HD) y 106 (SD)

CANTV: canal 503

Intercable: canal 51 (Cumarebo) y 56 (SD)

Netuno: canal 28 (Barquisimeto)

Vencable: canal 43

TV Zamora: canal 39.

¿Cómo seguir Niza vs. PSG ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Niza vs. PSG por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente todos los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Niza vs. PSG?

El encuentro entre Niza vs. PSG se disputará en el Allianz Riviera, el cual es el estadio de fútbol de la ciudad francesa de Niza. Es sede oficial del equipo de fútbol Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d’Azur de la Ligue 1, y sustituye como tal al anterior estadio Stade du Ray.