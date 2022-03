Vladimir Putin: la mira de lejos

Por Mariano López V.

Existen innumerables hechos a lo largo de la historia que conectan el fútbol y la política. El vínculo entre ambos —que data de 1934, año en que Benito Mussolini impulsó su régimen mediante la Copa del Mundo disputada en Italia— es mucho más estrecho de lo que aparenta. De acuerdo al doctor en Historia Carles Viñas, son dos conceptos indisociables. “El fútbol es política porque es un acto social. A partir de aquí, cualquier movimiento futbolístico, un fichaje, un partido, o lo que sea, tiene una trascendencia política”, señaló el también escritor en declaraciones para Goal.

El conflicto bélico causado por la invasión de Rusia a Ucrania, y la determinación de la FIFA en conjunto con la UEFA respecto a la participación internacional rusa, es el último caso en esta tensa relación entre fútbol y política. En un comunicado oficial, el máximo ente del balompié mundial decidió suspender tanto a la selección rusa como a los clubes de dicho país hasta próximo aviso. La medida en cuestión fue tomada por el Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, los órganos encargados de definir “cuestiones de carácter urgente”.

La resolución tendrá un efecto inmediato en todas las categorías del fútbol ruso. Por ejemplo, de seguir suspendida, su selección nacional no podría recibir a Polonia el 24 de marzo en el repechaje europeo rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, quedando automáticamente fuera de la gran cita. En junio, tampoco enfrentarían a Islandia y Albania por la fase de grupos de la Nations League. En cuanto a la Europa League, la UEFA también estableció que el duelo entre Spartak de Moscú y Red Bull Leipzig por los octavos de final del torneo no se dará, otorgándole el pase al cuadro alemán. “Aunque estaba prevista, la decisión resulta muy decepcionante. Creemos que el deporte, hasta en los momentos más difíciles, debe tender puentes, no quemarlos. Nos enfocaremos en nuestra competencia doméstica, esperando que se restablezca la paz que todos necesitan”, afirmó el equipo de la capital rusa en sus redes sociales.

La RFU responde

Como era de esperarse, la Unión Rusa de Fútbol mostró su malestar a través de sus canales oficiales, asegurando estar “categóricamente en desacuerdo”. “Creemos que esta decisión contradice las normas y principios de las competiciones internacionales, así como el espíritu del deporte. Es claramente discriminatoria y perjudicial para un gran número de atletas, entrenadores, personal de clubes y equipos nacionales y, sobre todo, para los millones de aficionados rusos e internacionales”, manifestó el organismo. La RFU apelará en conformidad con las normas del derecho deportivo internacional.❖

Datos

Por su patria. Yuriy Vernydub, DT del Sheriff Tiraspol (equipo en el que juega Dulanto), se sumó al ejército ucraniano.

En básquet. La Euroliga suspendió la participación de sus tres equipos rusos: CSKA de Moscú, Unics Kazán y Zenit de San Petersburgo.

Ucrania renunció a la Copa del Mundo de Esgrima para evitar enfrentarse a Rusia.