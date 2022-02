Mauricio Pochettino sobre arbitraje en derrota de PSG: “Fue un factor importante”

Luego de la dura derrota (3-1) del PSG ante Nantes por la fecha 25 de la Ligue 1, Mauricio Pochettino indicó que el arbitraje fue un factor importante para que el cuadro parisino pierda de visita. Por otro lado, el estratega argentino manifestó que hay aspectos a mejorar en la zona defensiva. El cuadro, comandado por Lionel Messi, obtuvo su segunda derrota de la temporada luego de 25 partidos jugados en la liga francesa.

El entrenador, de 49 años, mencionó en conferencia de prensa que no se le puede culpar del todo al réferi del encuentro. “Hay que separar las cosas y no culpar al árbitro. No perdimos por culpa del árbitro, pero fue un factor importante. Los criterios no fueron los mismos para los dos equipos , no fueron juzgados de la misma manera y por eso puedo entender el nerviosismo del director deportivo (Leonardo) y de los jugadores”, inició.

Sobre el encuentro, el DT dijo que tienen que equiparar lo que se hace en la ofensiva como en la defensiva. “La primera acción es para nosotros, pero en continuidad, encajamos un gol. Hicimos algunas cosas buenas, incluso cosas muy buenas ofensivamente, pero no pudimos contrarrestarlas defensivamente y luego hubo muchos accidentes en este partido”, agregó.