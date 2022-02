¿Cuándo juegan Liverpool vs. Norwich? Se enfrentan por la Premier League 2022

VER Liverpool vs. Norwich EN VIVO EN DIRECTO se enfrentan este sábado 19 de febrero por la fecha 26 de la Premier League 202-22. El conjunto de Jürgen Klopp y Luis Díaz recibe al Norwich en Anfield desde las 10.00 a. m. (hora peruana) y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO del canal ESPN para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star Plus. Recuerda que en la web de La República Deportes encontrarás toda la información acerca de este choque y los PARTIDOS DE HOY.

Los ‘Reds’ necesitan ganar a como dé lugar para no perderle pisada al Manchester City. De momento, están ubicados en el segundo lugar con 54 puntos a solo 9 de los ciudadanos; por otro lado, su rival de turno permanece en la casilla 18 con 17 puntos, peleando el descenso.

A qué hora juegan Liverpool vs. Norwich

EL duelo entre Liverpool vs. Norwich está pactado para este sábado 19 de febrero desde las 10.00 a. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu región.

México: 9.00 a. m.

Perú: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Paraguay: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Liverpool llega a este encuentro más motivado que nunca: enlazó una racha de cuatro triunfos consecutivos por Premier League y viene de derrotar 2-0 al Inter de Milan en calidad de visitante por los octavos de final de la Champions League. Encuentro en el que vio acción el flamante refuerzo Luis Díaz, quien fue elogiado por su entrenador debido a que ayudó a sus compañeros a soltarse en búsqueda de los goles.

Para este compromiso, Jürgen Klopp no podrá contar con Diogo Jota por lesión. “Es algo con los ligamentos alrededor del tobillo, pero no propiamente del tobillo. Todos lo vieron el otro día, pero tenemos que esperar. Para el fin de semana, seguro que no. Necesitamos más evaluación”, señaló en conferencia de prensa. Su lugar sería ocupado por el colombiano Luis Díaz.

En qué canal ver Liverpool vs. Norwich

La transmisión del Liverpool vs. Norwich estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica y la plataforma LIVE STREAMING Star Plus (Star+). Revisa aquí la parrilla de canales según tu región.

Argentina: ESPN y Star+

Bolivia: ESPN y Star+

Chile: ESPN y Star+

Colombia: ESPN y Star+

Ecuador: ESPN y Star+

Paraguay: ESPN y Star+

Perú: ESPN y Star+

Uruguay: ESPN y Star+

Venezuela: ESPN y Star+.

Liverpool vs. Norwich vía ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Liverpool vs. Norwich vía Star Plus

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. Norwich por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.