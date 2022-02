VER Israel Adesanya vs. Robert Whittaker EN VIVO: sigue la pelea por la UFC 271

Israel Adesanya vs. Robert Whittaker pelean EN VIVO este sábado 12 de febrero desde las 10.00 p. m. (hora peruana). Este duelo se disputará en Toyota Center en Houston y contará con la transmisión de la plataforma de streaming de Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias de este enfrentamiento a través de la web de La República Deportes.

Israel Adesanya vs. Robert Whittaker: ficha de la pelea

Pelea Israel Adesanya vs. Robert Whittaker ¿Cuándo pelean? Sábado 12 de febrero ¿A qué hora pelean? 10.00 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? Star Plus ¿Dónde pelean? Toyota Center en Houston

UFC 271: Cartelera completa

Cartelera estelar

Derrick Lewis vs. Tai Tuivasa | Peso pesado

Jared Cannonier vs. Derek Brunson | Peso medio

Kyler Phillips vs. Marcelo Rojo | Peso gallo

Bobby Green vs. Nasrat Haqparast | Peso ligero

Preliminares

Andrei Arlovski vs. Jared Vanderaa | Peso pesado

Roxanne Modafferi vs. Casey O’Neill | Pesa mosca mujeres

Alex Pérez vs. Matt Schnell | Peso mosca

William Knight vs. Maxim Grishin | Peso semipesado

¿A qué hora pelean Israel Adesanya vs. Robert Whittaker EN VIVO?

En horario peruano, el choque entre Israel Adesanya vs. Robert Whittaker se disputará desde la 10.00 p. m.. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 10.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

México: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 11.00 p. m.

Bolivia: 11.00 p. m.

Venezuela: 11.00 p. m.

Paraguay: 12.00 a. m.

Uruguay: 12.00 a. m.

Argentina: 12.00 a. m.

Brasil: 12.00 a. m.

Chile: 12.00 a. m.

España: 2.00 a. m. (del día domingo 13)

¿Dónde ver a Israel Adesanya vs. Robert Whittaker?

La pelea entre Israel Adesanya vs. Robert Whittaker se podrá ver en suelo peruano desde la señal de Star Plus, que cuentan con los derechos de grandes eventos deportivos, como la UFC 270.

¿Cómo ver Israel Adesanya vs. Robert Whittaker vía ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Israel Adesanya vs. Robert Whittaker por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Israel Adesanya vs. Robert Whittaker?

Para acceder a Star Plus para ver la pelea entre Israel Adesanya vs. Robert Whittaker, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio se medirán Israel Adesanya vs. Robert Whittaker?

El escenario escogido para el enfrentamiento entre Israel Adesanya vs. Robert Whittaker es el Toyota Center en Houston, Estado Unidos.