No piensa en eso: la tajante respuesta de Marcelo Gallardo a los dichos de Riquelme

Se aleja de la polémica. A pocos días de debutar en la Liga Profesional Argentina, River Plate sumó una serie de refuerzos para afrontar las distintas competiciones de la temporada. Sin embargo, uno de los temas que más repercusiones generó fue la declaración de Juan Román Riquelme sobre las finales que le correspondería jugar a Boca Juniors, una de estas ante el Millonario.

Para Marcelo Gallardo, su única preocupación gira en torno a la plantilla. “ No tengo nada para decir al respecto, en lo único que estoy pensando es en cerrar el plantel y funcionar como tenemos deseo de funcionar para seguir siendo un equipo que nos represente ”, manifestó el ‘Muñeco’ en conferencia de prensa

Marcelo Gallardo es el técnico más ganador en la historia de River Plate. Foto: EFE

Asimismo, resaltó que no le correspondía a él opinar sobre las declaraciones del vicepresidente del eterno rival y consideró que recién le tomaría importancia a este tema si llegara a ocurrir.

“No me genera nada. Hasta ahora tenemos un calendario muy cargado de competencias. Si bien algunas cosas no están resueltas, no soy quién para decir si hay que jugar un partido o no. Cuando se decida y haya claridad, lo asumiremos o no. Es un tema que hoy no me tiene preocupado ni ocupado ”, puntualizó.

Por otra parte, el vigente campeón del torneo albiceleste hará su estreno en el enfrentamiento local ante Unión de Santa Fe el sábado 12 de febrero. Se espera que el técnico pueda alinear a sus principales fichajes: Juanfer Quintero, Esequiel Barco, Leandro González Pirez y Tomás Pochettino.