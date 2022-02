Periodistas exigen investigación y sanciones para Andy Polo tras denuncia de violencia

El último martes 8 de febrero, el conocido programa de televisión Magaly TV, la firme hacía pública la denuncia de Génessis Alarcón, exesposa y madre de los hijos del futbolista Andy Polo por violencia física y ausencia en la manutención de la familia. Tras el hecho, diversas figuras del mundo deportivo exigieron el pronto inicio de las investigaciones y la aplicación de sanciones inmediatas contra el delantero del Portland Timbers de la MLS.

“Existen futbolistas con denuncias por violencia familiar y siguen teniendo oportunidades en equipos. Hace poco (Mason) Greenwood perdió todo. Fue retirado del FIFA22, Nike canceló el patrocinio y el (Manchester) United retiró su imagen de las campañas. Debemos seguir el ejemplo. Tolerancia cero”, posteó la conductora de Gol Perú y Radio Ovación, Nair Aliaga.

Asimismo, su colega Giancarlo Granda también se refirió al caso de Greenwood para exigir que este nuevo caso de agresión no se pase por alto.

“Hay que aprender e imitar lo bueno. Basta de tanta impunidad, puede ser tu madre, tu hija o tu hermana. Se tienen que realizar las investigaciones necesarias. Es momento de decir basta ya.”, enfatizó Granda.

A este pedido también se sumó Daniella Fernández Vassallo, de Movistar Deportes, que utilizó sus redes sociales para solicitar que se excluya al atacante de la MLS de la selección peruana.

“Indignación total por lo de Andy Polo y debe cumplirse la ley. Así como no debe ser convocado más”, indicó.

Por otro lado, Alonso El Inca, reportero de DirecTV Perú y periodista especializado en la liga estadounidense señaló que de probarse la culpabilidad del delantero peruano, este podría ser retirado de su actual equipo.

“Si Andy Polo es culpable que le caiga todo el peso de la ley. El momento que la aún esposa de Andy, mencione “violencia doméstica” el jugador podría ser separado del club sin goce de haber”, publicó en sus redes sociales.

Antecedentes en la MLS

Según información de Nick Negrini, periodista y fundador de Sports Pulso, el caso de agresión de Andy Polo no es el primero en la MLS. En 2020, el guardameta mexicano Jesse González dejó el Dallas FC tras una denuncia de violencia doméstica.

El jugador fue suspendido del club y posteriormente, se culminó con su contrato de mutuo acuerdo.

¿Qué dijo la expareja de Andy Polo?

Durante una entrevista al programa Magaly TV, la firme, la madre de familia denunció el maltrato que recibia por parte del seleccionado nacional, Andy Polo.

“Me jaló el cabello, me caí al piso, me metió un cachetadón y me puso todo el ojo morado”, contó entre lágrimas.

Además, confesó que el futbolista de 27 años también ha agredido a sus pequeños hijos. Incluso, ha dejado de pasarla la pensión por lo que decidio denunciarlo.

“Sí, también ha sido violento con mis hijos (...) Hace unas semanas mi hija se puso mal y no dejaba de vomitar. Lo único que me quedó hacer fue vender mis zapatillas, las cosas que tengo, porque él no se hace cargo”, sostuvo.