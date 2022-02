VER Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO: minuto a minuto del clásico por LaLiga

VER Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO EN DIRECTO se enfrentan HOY domingo 6 de febrero desde las 10.15 a. m. (hora peruana) en el Camp Nou por la jornada 23 de LaLiga Santander. El clásico entre azulgranas y rojiblancos contará con transmisión en directo de ESPN para toda Sudamérica y la aplicación de streaming Star Plus (Star+). También podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias en la web de La República Deportes.

Un duelo que sacará chispas. Barcelona y Atlético Madrid no solo se jugarán tres puntos, sino también una mejor plaza en LaLiga Santander, pues los rojiblancos ocupan actualmente la cuarta casilla con 36 unidades, mientras que los azulgranas están en la quinta con 35 unidades. De momento, los del ‘Cholo’ Simeone están clasificando a la próxima edición de la Champions League.

Previa Barcelona vs. Atlético Madrid

A qué hora es Barcelona vs. Atlético Madrid

El partido entre Barcelona vs. Atlético Madrid está pactado para que se lleve a cabo a las 10.15 a. m. (hora peruana) en el Camp Nou.

México: 9.15 a. m.

Perú: 10.15 a. m.

Ecuador: 10.15 a. m.

Colombia: 10.15 a. m.

Bolivia: 11.15 a. m.

Venezuela: 11.15 a. m.

Paraguay: 11.15 a. m.

Argentina: 12.15 p. m.

Uruguay: 12.15 p. m.

Brasil: 12.15 p. m.

Chile: 12.15 p. m.

Antagónicos en su visión del fútbol, contrapuestos en sus estilos, Xavi Hernández y Diego Simeone se enfrentan por primera vez como entrenadores sobre el tablero del Camp Nou, al frente del Barcelona y del Atlético de Madrid; dos equipos heridos en esta Liga, alejados de la dimensión que se les presuponía esta temporada, ajenos a la pelea por el título, reforzados en el mercado invernal, sobre todo los azulgranas, y enfrentados por una cuarta plaza que hoy por hoy es un tesoro para cualquiera de los dos.

La prioridad defensiva, con los matices que le ha ido añadiendo Simeone con el paso de los años, contra el espíritu ofensivo de Xavi; el espacio o el balón como principio de todo lo que ocurre en el juego; la posición contra la posesión es un debate eterno en el fútbol, que enfoca más que a nadie en la Liga española a ambos técnicos, adversarios distantes en torno a la pelota, al concepto de cuál es el mejor camino para lograr lo esencial: la victoria, tan crucial para los dos en este momento.

Simeone reta a Xavi. El técnico que más años encadena ahora en la Liga sin moverse del banquillo (diez cursos) contra el nuevo entrenador que ha llegado para recomponer al Barcelona y su estilo de posesión y presión. “Ahora, a tratar de demostrarlo dentro del entrenador que es, que seguramente sea muy bueno”, le instó este sábado el ‘Cholo’, quien rememoró cuando Xavi decía que “el fútbol del Atlético de Madrid no era para los estilos de los equipos grandes”, rumbo al duelo apasionante en el Camp Nou.

Con información de EFE.

En qué canal ver Barcelona vs. Atlético Madrid

La transmisión del Barcelona vs. Atlético Madrid estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. También podrás seguir todas las incidencias VÍA STREAMING ONLINE en la aplicación Star Plus (Star+).

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Cómo seguir Barcelona vs. Atlético Madrid en Star Plus

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona vs. Atlético Madrid, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Barcelona vs. Atlético Madrid ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs. Atlético Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Posibles alineaciones Barcelona vs. Atlético Madrid