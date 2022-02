Ecuador vs. Perú EN VIVO: minuto a minuto por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022

Ecuador vs. Perú EN VIVO se miden en el Estadio Nacional por la jornada 16 de las Eliminatorias Qatar 2022. La contienda se disputará a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) con transmisión por TV a cargo de los canales ECDF, Movistar Deportes y Latina. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, relato minuto a minuto y recopilación en video de los goles.

Ecuador vs. Perú: ficha del partido

Partido Ecuador vs. Perú ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 1 de febrero ¿A qué hora? 9.00 p. m. (Perú y Ecuador) ¿Dónde? Estadio Nacional ¿En qué canal? Movistar Deportes, Latina, ECDF

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Perú?

En territorio de ambos países, el Ecuador vs. Perú se jugará a partir de las 9.00 p. m. Revisa la guía de horarios para el resto de países de la región.

Ecuador: 9.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (miércoles 2).

En la recta final de estas Eliminatorias Qatar 2022, la selección peruana tiene una chance inmejorable de mantenerse en puestos de clasificación al Mundial cuando reciba en el Estadio Nacional a un equipo ecuatoriano que puede asegurar el cupo directo o, cuando menos, el repechaje.

La Bicolor, cuarta en la tabla de posiciones con 20 puntos, sorprendió en la jornada previa al conseguir un sufrido triunfo 1-0 sobre Colombia en Barranquilla. El volante Edison Flores fue el autor del único tanto con el cual los dirigidos por Ricardo Gareca rompieron una mala racha de más de 20 años sin ganar en el país cafetero.

La victoria no fue gratis, pues Aldo Corzo y Christian Cueva recibieron tarjetas amarillas y no podrán estar a deposición del ‘Tigre’ para este mates. En cambio, Luis Advíncula y Miguel Trauco, los dos habituales laterales del conjunto blanquirrojo, vuelven tras cumplir su fecha de suspensión y se perfilan como titulares.

La Tri, por su parte, viene de empatar en Quito ante el líder Brasil por 1-1 en un accidentado choque que tuvo numerosas polémicas. Aunque Casemiro adelantó rápidamente al Scratch, Félix Torres igualó el encuentro en el segundo tiempo, periodo en el cual el dominio de los locales fue evidente.

Así como su rival de turno, el elenco de Gustavo Alfaro tendrá algunas ausencias por suspensión, como Enner Valencia, quien vio su segunda amarilla, y el portero Alexander Domínguez, expulsado por una artera patada a Cunha. Ángel Mena, en tanto, estará ausente por una molestia en el tobillo.

Perú y Ecuador se enfrentaron dos veces el año pasado, una por eliminatorias y una por Copa América, y en ambos casos el combinado nacional no perdió. En cuanto a duelos por el proceso clasificatorio, en las últimas cuatro ocasiones en las que se midieron terminaron con victorias para los incas.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Perú?

En Sudamérica, estos son los canales por los cuales se podrá ver el Ecuador vs. Perú:

Argentina: DeporTV

Bolivia: Tigo Sports

Brasil:

Chile: TNT Sports HD

Colombia: Caracol TV, Caracol Play

Ecuador: ECDF

México:

Paraguay: HEi Música

Perú: Movistar Deportes, Latina

Uruguay: VTV Plus

Venezuela: TLT (diferido)

Estados Unidos:

España:

¿Cómo seguir Ecuador vs. Perú ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Ecuador vs. Perú por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming donde podrás encontrar los canales Movistar Deportes y Latina. En caso de que no tengas acceso al mismo, también cuentas con la opción de informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Ecuador vs. Perú?

El escenario de este compromiso será el Estadio Nacional de Lima, recinto deportivo que sirve como sede para los juegos en condición de local de la selección peruana. Para este cotejo, se habilitó el 70% de aforo en un escenario en el que pueden ingresar 50.000 espectadores.

Alineaciones probables de Ecuador vs. Perú

Ecuador: Hernán Galindez, Félix Torres, Angelo Preciado, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Michael Estrada, Gonzalo Plata y Joshimar Rojas.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; André Carillo, Edison Flores y Gianluca Lapadula.

Últimos partidos de Ecuador vs. Perú