México vs. Costa Rica vía Star Plus: ¿a qué hora ver el octogonal final de la Concacaf?

México vs. Costa Rica EN VIVO se enfrentan por la fecha 10 del octogonal final en las Eliminatorias Qatar 2022 de la Concacaf. El cotejo se jugará desde las 5.00 p. m. (hora mexicana y costarricense) y 6.00 p. m. (hora de Perú) con transmisión vía streaming por Star Plus. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE con alineaciones confirmadas, relato minuto a minuto y marcador actualizado con videos de los goles, ingresa a La República Deportes.

México vs. Costa Rica: ficha del partido

Partido México vs. Costa Rica ¿Cuándo juegan? Domingo 30 de enero ¿A qué hora? 5.00 p. m. (México y Costa Rica), 6.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Azteca ¿En qué canal? TUDN, Las Estrellas, Azteca 7

¿A qué hora juegan México vs. Costa Rica?

En México y Costa Rica, el encuentro se inicia a las 5.00 p. m. (6.00 p. m. en el horario peruano). Consulta cuándo verlo desde otros países de la región:

Costa Rica: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (domingo 30).

La selección mexicana quiere seguir despejando dudas en este octogonal final de las Eliminatorias Qatar 2022 de Concacaf. En su casa recibirá a Costa Rica, equipo que tiene poco margen para el error debido a una irregular campaña que recién en el último tramo ha comenzado a encaminar.

En su duelo más reciente, el Tri protagonizó una remontada de película en su visita a Jamaica al anotar dos goles en dos minutos para voltear el marcador 2-1. Henry Martín y Alexis Vega fueron los héroes de la escuadra dirigida por el ‘Tata’ Martino, que se ubica en el tercer lugar de la tabla con 17 puntos.

En el caso de los ticos, un solitario gol del histórico Bryan Ruiz les bastó para imponerse como locales a Panamá, encadenar su segunda victoria al hilo y meterse nuevamente en la pelea por clasificar tras sumar 12 unidades, a solo dos de la cuarta casilla que da derecho a disputar el repechaje.

México y Costa Rica tienen una notoria rivalidad al ser dos de los países con más tradición futbolística en su confederación. No obstante, en los últimos años la ventaja ha sido clara para los aztecas, que no pierden frente a los centroamericanos por eliminatorias desde el 2013. La última vez que se midieron entre sí, los verdes salieron airosos al vencer 1-0.

¿En qué canal ver México vs. Costa Rica?

Para Latinoamérica, esta es la guía de canales que debes seguir si deseas ver el México vs. Costa Rica:

Argentina: Las Estrellas

Bolivia: ESPN

Brasil: ESPN4, Star+, NOW NET e Claro

Canadá: OneSoccer

Chile: ESPN

Colombia: Star Plus

Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica Radio, Teletica En Vivo

Ecuador: Star Plus

Guatemala: Tigo Sports Guatemala

México: Las Estrellas, Azteca 7, TUDN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: Star Plus

Estados Unidos: TUDN USA, Univision, Paramount+, TUDN App, Univision NOW, TUDN.com.

¿Cómo seguir México vs. Costa Rica ONLINE?

Por internet, podrás seguir la transmisión de México vs. Costa Rica a través del servicio de streaming Star Plus, que también te ofrece otros partidos de las eliminatorias de Concacaf. En caso no tengas acceso al mismo, otra opción es informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde ver México vs. Costa Rica desde Star Plus?

Puedes ver el México vs. Costa Rica, así como los demás encuentros del octogonal final de la Concacaf, vía Star Plus desde la mayoría de países de Latinoamérica. Las regiones en las que está disponible este servicio son Bolivia, Guatemala, Brasil, El Salvador, Honduras, México, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela.

