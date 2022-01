Peñarol vs. Nacional EN VIVO el Superclásico fútbol uruguayo: conoce a qué hora y qué canal transmite el partido

El encuentro entre Peñarol vs. Nacional EN VIVO en el Campus Municipal de Maldonado por la Serie Río de La Plata. El duelo se jugará el día de hoy, miércoles 26 de enero, y la trasmisión estará a cargo de Star+ desde las 5.00 p. m. (hora peruana). Asimismo, puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Posibles alineaciones: Peñarol vs. Nacional

Peñarol: Jonathan Lima; Luciano Fernández, Giovanni González, Agustín Da Silveira, Jairo Sebastián O’Neill; Rodrigo Saravia, Agustín Álvarez Wallace, Pablo Ceppellini; Agustín Álvarez Martínez, Lucas Viatri e Ignacio Laquintana.

Nacional: Martín Rodríguez; Facundo Perdomo, Nicolás Marichal, Joaquín Sosa, Christian Almeida; Santiago Marcel, Carlos Adrián Vila, Matías Zunino, Brian Ocampo; Gonzalo Vega y Juan Manuel Gutiérrez.

Ficha del partido: Peñarol vs. Nacional

Serie Río de La Plata Peñarol vs. Nacional ¿Cuándo juegan? HOY, miércoles 26 de enero ¿A qué hora juegan? 5.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Campus Municipal de Maldonado ¿Dónde lo transmiten? Star plus

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Nacional?

El juego del Peñarol vs. Nacional se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora uruguaya) Consulta la guía de horarios para los demás países de la región.

Perú: 5.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Peñarol vs. Nacional?

En toda Latinoamérica, Star+ será la señal de streaming internacional encargada de transmitir el superclásico uruguayo Peñarol vs. Nacional.

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Brasil: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Paraguay: Star Plus

Perú: Star Plus

Uruguay: Star Plus, VTV+

Venezuela: Star Plus.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Peñarol vs. Nacional?

Para acceder a Star Plus y ver el Peñarol vs. Nacional, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuál es la programación de Star Plus?

En Star+ tendrás a tu disposición la transmisión no solo de eventos en vivo de fútbol como el Peñarol vs. Nacional, sino también una diversa oferta de otros deportes. Además, encontrarás series, películas y documentales.

¿Cuánto cuesta contratar Star Plus?

Si quieres ver el Peñarol vs. Nacional y no tienes Star+, puedes contratarlo en la página web por un costo que va desde los 37,90 soles por el plan mensual básico hasta los 379,90 soles por el plan anual.

¿Cómo seguir Peñarol vs. Nacional ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Peñarol vs. Nacional por internet, puedes sintonizar las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que cuentan en su programación con los cotejos televisados por la cadena ESPN. Si no cuentas con acceso a ninguno de ellos, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Peñarol vs. Nacional?

El duelo entre Peñarol vs. Nacional se disputará en el Campus Municipal de Maldonado. Es un estadio con capacidad para recibir a 22.000 espectadores que fue construido para la Copa América 1995.