¿Fichará por el Cruz Azul? Luis Abram viajará a México antes de unirse a la selección peruana

En los últimos días, el nombre del defensor peruano Luis Abram ha sonado muy fuerte en el Cruz Azul de México. Según medios aztecas, el defensor peruano estaría en los planes del técnico Juan Reynoso para la presente temporada. Si bien, hasta ahora no hay nada oficial, la llegada del seleccionado peruano estaría cada vez más cerca con las últimas declaraciones de Antonio García Pye.

El gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) reveló que el exjugador de Vélez Sarsfield será el último en unirse a las prácticas de la Bicolor, ya que antes de llegar a tierras peruanas, viajará primero a México.

“Hace un rato hablé con él. Luis Abram venía inicialmente desde Granada, pero va a pasar por México y lo vamos a traer desde allá el 24 de enero”, contó García Pye en una entrevista a la página FPF Play.

Luis Abram llegó al Granada procedente del Vélez Sarsfield de Argentina. Foto: Granada CF

Consultado por los motivos del viaje al país azteca, el gerente de la FPF afirmó que se debe a temas laborales del defensor de 25 años.

“Creo que tiene una amiga ahí, no sé. No, en realidad va por temas de trabajo. Los detalles no los conozco así que él mismo se encargará de informarlo cuando venga”, declaró entre risas.

Recordemos que Luis Abram forma parte de la lista de 30 convocados de la selección peruana para la próxima fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022, ante Colombia (28 de enero) y Ecuador (1 de febrero).