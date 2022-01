Juventus vs. AC Milan EN VIVO: ¿cómo y dónde ver el clásico de campeones?

El partido Juventus vs. AC Milan se jugará EN VIVO ONLINE GRATIS, este domingo 23 de enero, desde el estadio San Siro de Milán por la jornada 23 de la Serie A de Italia. La transmisión será EN DIRECTO por internet vía ESPN 2 y Star Plus a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto va por La República Deportes.

El cruce entre el segundo y el quinto clasificado puede suponer un duelo clave en el fútbol italiano, pues el equipo milanés podría volver con fuerza a la pugna por el título y a la vez alejarse de forma casi definitiva del cuadro turinés, que, por su parte, necesita sumar un buen resultado para acercarse a los puestos de la Champions League.

¿Cómo llega Juventus ante AC Milan?

El cuadro de Massimiliano Allegri es quinto, a un punto del Atalanta, pero tiene un juego más con respecto al equipo de Bérgamo y la calidad de fútbol vista hasta este momento ha sido poco brillante.

El argentino Paulo Dybala sigue acaparando los focos mediáticos en Italia por una renovación de contrato que sigue sin llegar, pese a que expira en el próximo mes de junio.

¿Cómo llega AC Milan ante Juventus?

El Milan encara la cita tras perder en casa en la última jornada ante el modesto Spezia, en un partido marcado por un grave error del colegiado, que anuló en el minuto 92 el tanto del posible triunfo milanista, lo que cambió el desarrollo de un choque que acabaría con victoria por 2-1 de los visitantes.

El revés, duro de digerir para el equipo de Stefano Pioli, impidió al club rossonero asaltar el liderato en solitario, que sigue en manos del Inter de Milán.

Con información de EFE.

Juventus vs. AC Milan: ficha del partido

Juventus vs. AC Milan Serie A ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 23 de enero ¿Dónde? Estadio San Siro de Milán ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

¿A qué hora juega Juventus vs. AC Milan por la Serie A?

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

México: 1.45 p. m.

Costa Rica: 1.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

Alemania: 8.45 p. m..

¿Dónde ver Juventus vs. AC Milan EN VIVO ONLINE GRATIS?

Juventus vs. AC Milan en Perú: ESPN2 Andina, Star+

Juventus vs. AC Milan en Argentina: ESPN2 Argentina, Star+

Juventus vs. AC Milan en Bolivia: Star+, ESPN2 Andina

Juventus vs. AC Milan en Brasil: ESPN4, Star+, Fox Sports Web, NOW NET e Claro, Fox Sports App

Juventus vs. AC Milan en Chile: ESPN2 Chile, Star+

Juventus vs. AC Milan en Colombia: ESPN2 Andina, Star+

Juventus vs. AC Milan en Costa Rica: Star+

Juventus vs. AC Milan en Ecuador: Star+, ESPN2 Andina

Juventus vs. AC Milan en Francia: beIN Sports 1, Free, beIN SPORTS CONNECT

Juventus vs. AC Milan en Alemania: DAZN, DAZN1

Juventus vs. AC Milan en Italia: DAZN

Juventus vs. AC Milan en Reino Unido: BT Sport App, BTSport.com, BT Sport 3

Juventus vs. AC Milan en México: Star+

Juventus vs. AC Milan en Paraguay: ESPN2 Andina, Star+

Juventus vs. AC Milan en España: #Vamos, Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Juventus vs. AC Milan en Estados Unidos: Paramount+

Juventus vs. AC Milan en Uruguay: Star+, ESPN2 Andina

Juventus vs. AC Milan en Venezuela: ESPN2 Andina, Star+.

Juventus vs. AC Milan: ¿qué canal es ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Dónde ver Juventus vs. AC Milan EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Juventus vs. AC Milan ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Juventus vs. AC Milan por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Juventus vs. AC Milan?

Para acceder a Star Plus y ver el Juventus vs. AC Milan, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes

Dispositivos con Star Plus

Android

iOS

Televisores

Consolas

Celulares

Juventus vs. AC Milan: posibles alineaciones del partido

Juventus : Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Locatelli, Bentancur, McKennie, Dybala, Bernardeschi; y Morata.

AC Milan : Maignan; Florenzi, Kalulu, Romagnoli, T. Hernández; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Díaz, Rafael Leão; y Z. Ibrahimovic.

¿Dónde se jugará el partido de Juventus vs. AC Milan?

El lugar donde se disputará el Juventus vs. AC Milan, por la jornada 23 de la Serie A de Italia es el Estadio San Siro, ubicado en la ciudad de Milán, región de Lombardía, Italia.