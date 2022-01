¡The Best para Dinamarca! El cuerpo médico ganó el premio Fair Play por su accionar con Eriksen

En el encuentro de Dinamarca vs. Finlandia por la primera fecha de la Eurocopa 2021, Christian Eriksen se desvaneció en el campo de juego y tanto sus compañeros como el cuerpo médico de Dinamarca actuaron rápidamente en auxilio del mediocampista. Lo sacaron en camilla y fue trasladado de inmediato al hospital más cercano. Por ello, se le otorgó el premio Fair Play en The Best.

Se jugaba el minuto 42 de dicho encuentro cuando el capitán danés cayó en el suelo sin recibir el impacto de ningún futbolista. Los médicos se acercaron para revisar al volante del Inter de Milan. Conscientes de la gravedad de la situación, sus compañeros protegieron la intimidad de Eriksen para que las cámaras de televisión no puedan captar las maniobras de reanimación que estaban realizando los galenos.

Después de 15 minutos donde los doctores hicieron la reanimación respectiva, Christian Eriksen abandonó el terreno de juego en una camilla, protegido por unas sábanas y sus compañeros. Poco después, la UEFA anunció que el partido entre Dinamarca vs. Finlandia quedó suspendido parcialmente por “una emergencia médica”.

Por esta razón, el equipo médico y los jugadores de Dinamarca ganaron el premio Fair Play en los The Best por su accionar en el accidente de Eriksen.