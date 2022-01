Cantona: “No veré la Copa del Mundo, han muerto miles de personas construyendo estadios”

La Copa del Mundo de Qatar se jugará desde el 21 de noviembre del 2022. A pesar de ser uno de los eventos futbolísticos más esperados del año, Eric Cantona, exfutbolista francés, criticó duramente la organización de este Mundial y señaló que no lo verá.

“ Para ser honesto, no veré la próxima Copa del Mundo, porque no lo es para mí. No estoy en contra de que se celebre en lugares donde el fútbol se promocione, como ocurrió en Sudáfrica y en Estados Unidos, pero Qatar no es un país de fútbol”, indicó.

Además, el exjugador del Manchester United manifestó que no se puede festejar un torneo en un país en el que han fallecido personas durante los preparativos. “No solo no se prevé que haya legado en el país. Han muerto miles de personas construyendo los estadios. Y aún así vamos a celebrar la Copa del Mundo allí. Es horrible ”.

¿Fallecieron personas en la construcción de estadios para la Copa del Mundo de Qatar 2022?

La acusación a la que se refiere Eric Cantona se basa en la información publicada por el diario británico The Guardian en el 2021. Dicho medio de comunicación señaló que 6.500 inmigrantes habrían fallecido durante la construcción de carreteras, hoteles y estadios, entre otro tipo de infraestructura necesaria para la realización de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Al respecto, la FIFA alegó que “la frecuencia de accidentes en las obras del Mundial fue baja en comparación con otros grandes proyectos de construcción en todo el mundo”.