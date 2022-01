Pedro Troglio sobre San Lorenzo: “Me da la posibilidad de poder tener la vida que quiero”

Pedro Troglio brindó una entrevista íntima para las redes sociales de su nuevo club San Lorenzo donde dio detalles sobre su polémica y sorpresiva llegada, que se ejecutó luego de que el técnico argentino abandonara al club Olimpia de Honduras, cuadro con el cual había logrado conquistar el tetracampeonato del país centroamericano.

“Es un honor estar acá, es un club grandísimo y lo voy viviendo cada día. Estoy entusiasmado”, afirmó para luego explicar las verdaderas razones de su arribo al ‘Ciclón’. “Una posibilidad como esta es muy difícil no aceptarla. En tres años habré visto a mi esposa seis meses y a mis hijos más grandes, tres. La pandemia me hizo estar ocho meses solo, perdí a mi padre y yo estaba afuera, es decir que no pude estar en la despedida. Tengo a mi madre acá. Entonces esta oferta me dio la posibilidad de poder tener la vida que quiero de tener cerca de los míos”, enfatizó.

El pasado 29 de diciembre, el extécnico de Universitario de Deportes decidió renunciar inesperadamente al club Olimpia de Honduras, al cual había llegado en el 2019, luego de consagrarse como tetracampeón del país centroamericano tan solo unos días antes, el 23 de diciembre del 2021. Al respecto, Troglio señaló que no le gusta salir de ningún equipo en malos términos. “Cuando me voy de un club, me gusta irme y que digan que soy un buen tipo. Con eso me conformo”, sentenció.

San Lorenzo vs. Independiente

Este mes inicia el Torneo de Verano del fútbol argentino, competición donde San Lorenzo se enfrentará a Independiente por la primera fecha de la fase de grupos. El partido, que marcará el debut de Pedro Troglio como entrenador del club, se jugará el próximo 15 de enero a las 7.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Ciudad de La Plata “Diego Armando Maradona”.