Fichajes europeos 2022 EN VIVO: ¿cómo se mueve el mercado de pases invernal?

El Flamengo de Brasil decidió no aceptar enviar a préstamo a su delantero estrella, Gabriel Barbosa 'Gabigol', al West Ham de la Premier League.

Según Fabrizio Romano, la directiva del 'Mengao' solo dejará ir al atacante por una gran oferta de transferencia.

Flamengo have been very clear on Gabigol and Premier League. No way to accept 18-month loan deal discussed with West Ham days ago. Makes no sense to discuss/accept loan proposals. ⛔️🇧🇷 #WHUFC



Brazilian club still planning to keep Gabigol - he’ll only leave for big proposal.