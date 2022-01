FC Barcelona vs. Mallorca EN VIVO: transmisión de LaLiga vía ESPN y Star Plus

FC Barcelona vs. Mallorca EN VIVO se enfrentan HOY domingo 2 de enero en el Estadio de Son Moix desde las 3.00 p. m. (hora peruana) por la jornada 19 de LaLiga Santander. El encuentro de los culés será televisado por ESPN y el servicio streaming de Star Plus. Para que no te pierdas ningún detalle de este choque, puedes ver la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS a través de la cobertura especial de La República Deportes.

FC Barcelona vs. Mallorca TRANSMISIÓN EN VIVO

FC Barcelona vs. Mallorca: alineaciones confirmadas

FC Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Eric García, Piqué, Mingueza,F. De Jong,Riqui Puig,Nico, Jutglá, L. De Jong e Ilias Akhomach.

Alineación confirmada. Foto: FC Barcelona

Mallorca: por confirmar.

FC Barcelona vs. Mallorca: ficha del partido

LaLiga Santander FC Barcelona vs. Mallorca ¿Cuándo juegan? HOY domingo 2 de enero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio de Son Moix ¿Canal? ESPN y Star Plus.

¿A qué hora ver FC Barcelona vs. Mallorca EN VIVO?

En horario peruano, el choque FC Barcelona vs. Mallorca se disputará desde las 3.00 p. m.. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Inglaterra: 9.00 p. m.

¿Dónde VER EN VIVO FC Barcelona vs. Mallorca vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Últimos partidos entre FC Barcelona vs. Mallorca

FC Barcelona vs. Mallorca: posibles alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Eric Garcia, Piqué, Araujo; Riqui Puig, Nico, Frenkie de Jong; Ilias Akhomach, Jutglà y Luuk de Jong. DT: Xavi Hernández

Mallorca: Reina; Maffeo, Russo, Valjent, Costa; Baba, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez; Kubo, Ángel y Kang in Lee. DT: García Plaza