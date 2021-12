Sporting Cristal fichajes 2022 EN VIVO: últimas novedades en el club celeste

El mercado de pases está lejos de finalizar en tienda rimense. Sporting Cristal, subcampeón de la Liga 1 Betsson 2021, oficializaría en los próximos días nuevos refuerzos para la siguiente campaña del torneo local, así como para la disputa de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022.

Hasta el momento, solo dos futbolistas han sido confirmado como flamantes fichajes para la nueva campaña en la institución celeste. El uruguayo Leandro Sosa, exmediocampista de Ayacucho FC, se incorporará al elenco dirigido por Roberto Mosquera. Por su parte, el delantero John Jairo Mosquera también arribará al Rímac, procedente del Always Ready (Bolivia). Asimismo, el volante Jesús Castillo firmó su renovación luego de ser elegido como el mejor sub-20 del torneo.

En cuanto a las bajas, por ahora son dos los futbolistas de la plantilla 2021 que dejaron La Florida. El delantero Marcos Riquelme, quien llegó a inicios de año, no fue considerado para la nueva etapa por no cumplir las expectativas y terminó regresando al fútbol boliviano, precisamente, al Always Ready. El centrocapista Jhon Marchán, quien todavía tiene contrato, irá como préstamo a UTC.

Mercado de fichajes en Sporting Cristal