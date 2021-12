¿Dónde ver el duelo entre Inter vs. Salernitana EN VIVO por la Serie A de Italia?

Este viernes 17 de diciembre se disputará el emocionante duelo entre Inter vs. Salernitana por la décimo octava fecha de la Serie A de Italia. El partido se jugará a las 2.45 p. m. (hora peruana) en el Estadio Arechi de la ciudad de Salerno. Podrás seguir el minuto a minuto del cotejo, todos los goles y todas las incidencias a través de la señal de ESPN3, Star Plus y por la web de La República Deportes.

Ficha del encuentro entre Inter vs. Salernitana

Partido Inter vs. Salernitana ¿Cuándo juegan? Viernes 17 de diciembre ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Arechi de Salerno ¿En qué canal? ESPN 3, Star Plus y la web de La República Deportes

Posibles alineaciones del duelo entre Inter vs. Salernitana

Posible alineación del Inter:

Samir Handanovic; Danilo D’Ambrosio, Milan Skriniar, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Ivan Perisic; Lautaro Martínez, Edin Dzeko.

Posible alineación de Salernitana:

Vid Belec; Frédéric Veseli, Norbert Gyömbér, Riccardo Gagliolo, Luca Ranieri; Wajdi Kechrida, Leonardo Capezzi, Francesco Di Tacchio, Andre Schiavonne; Federico Bonazzoli, Simy Nwankwo.

¿A qué hora juegan EN VIVO Inter vs. Salernitana?

El encuentro entre Inter vs. Salernitana se jugará a las 2.45 p. m. (hora peruana). A continuación, te mostramos los horarios de acuerdo a tu ubicación.

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 1.45 a. m. (PT)

México: 12.45p. m.

Costa Rica: 12.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO el duelo entre Inter vs. Salernitana?

El encuentro entre Inter vs. Salernitana será transmitido por la señal de ESPN3 y a través del servicio de streaming Star Plus. También podrás seguir el encuentro por la web de La República Deportes.

¿Qué canal es ESPN3?

El duelo entre Inter vs. Salernitana será transmitido por la señal de ESPN3. A continuación, te mostramos la lista de canales.

Perú: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV satélite), canal 508 y 742 (Movistar TV cable), canal 70 (Star Globalcom), canal 66 y 524 (Claro TV), canal 79 (Cablemás)

Bolivia: canal 42 (Entel), canal 515 y 703 (Tigo)

Chile: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 495 y 887 (Movistar TV), canal 176 y 476 (Claro TV), canal 153 y 842 (VTR), canal 54 (CMET)

Colombia: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 512 y 1512 (Claro TV), canal 29 (Conexión Digital Express)

Ecuador: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 204 y 736 (Grupo TV Cable)

Venezuela: canal 623 y 1623 (SimpleTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 108 (Inter Satelital), canal 57 y 193 (Inter), canal 41 (TV Zamora)

¿Cómo acceder a Star Plus?

También podrás ver la transmisión del partido entre Inter vs. Salernitana por internet, a través de la señal de Star Plus. Para acceder a la programación del servicio de streaming, debes registrarte con tus datos personales en la web www.starplus.com e iniciar sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde se disputará el duelo EN VIVO entre Inter vs. Salernitana?

El cotejo entre Inter vs. Salernitana se disputará en el Estadio Arechi de la ciudad de Salerno. Aquí podrás ver la ubicación del recinto.