Edison Flores: “He contemplado la idea de retirarme en Universitario”

No es un secreto el amor que Edison Flores siempre le ha profesado a Universitario de Deportes. Tras salir campeón en la Copa Libertadores sub-20 del 2011 y luego el Torneo Apertura 2016, el hincha crema siempre ha deseado que el popular ‘Oreja’ sea el principal estandarte de una ‘U’ campeón de la Liga 1 . Si bien eso aún no ha sucedido, es algo que no queda descartado para más adelante.

“He contemplado esa idea (de retirarse en la ‘U’), pero obviamente uno no sabe lo que pueda pasar en un futuro o qué pueda ser de las dirigencias que vienen y van, pero como una ilusión, obviamente, siempre está”, comentó Flores a Willax Deportes.

Edison Flores salió lesionado frente a la selección chilena. Foto: EFE.

Aunque no fue el mejor año para Universitario, el club pudo cumplir algunos objetivos que ilusionan de cara a la temporada 2022. Edison es consciente de ello y espera que el próximo año sea mejor para los cremas, aunque, en un análisis de lo acontecido en el 2021, no tuvo problemas en reconocer que Alianza tuvo un buen año y los felicitó por su título nacional.

“Felicitaciones a la gente de Alianza que se llevó el título nacional, estaba Jefferson ahí. A los hinchas de la ‘U’, espero que el próximo año sea mucho mejor para que nuestro equipo se pueda llevar el campeonato el próximo año ”, indicó

Finalmente, Flores comentó que las lesiones lo están alejando de la selección, pero que hay un buen resguardo con todo el talento que tiene la bicolor. “Obviamente sí (perdí terreno) porque yo creo que no he tenido los partidos. He estado fuera en muchos encuentros y obviamente hay jugadores que están en un buen nivel, que han demostrado ser jugadores de selección”.