Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO: cómo ver el duelo de la Liga BetPlay

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali se juega HOY EN VIVO por cuarta jornada del cuadrangular final de la Liga BetPlay 2021 ONLINE GRATIS desde el estadio Atanasio Girardot. La transmisión del partido va EN DIRECTO por internet vía Win Sport+ a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto va a través de La República Deportes.

Ambos equipos se enfrentaron este último sábado en el estadio Deportivo Cali y tuvo justamente al cuadro que dirige Rafael Duhamel como vencedor. La ‘Amenaza verde’ venció 3-1 a los de Medellín con un jugador menos y se mantiene en la punta del Grupo A con siete puntos, cuatro de diferencia con el segundo, el Junior de Barranquilla.

Los verdolagas se ubican últimos con solamente dos puntos, producto de dos empates, una derrota y cero triunfos. La escuadra entrenada por Alejandro Restrepo no sabe lo que es ganar desde hace seis fechas, ya que fue en la Copa Colombia cuando aplastó 5-0 a Deportivo Pereira, torneo en el cual salieron campeones los verdes.

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali: ficha del partido

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali Liga BetPlay 2021 ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 8 de diciembre ¿Dónde? Estadio Atanasio Girardot de Medellín ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Win Sport+

¿Cómo ver Atlético Nacional vs. Deportivo Cali ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Atlético Nacional vs. Deportivo Cali por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali: alineaciones probables

Atlético Nacional : Aldair Quintana; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera; Andrés Andrade, Dorlan Pabón y Jefferson Duque. DT: Alejandro Restrepo.

: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera; Andrés Andrade, Dorlan Pabón y Jefferson Duque. DT: Alejandro Restrepo. Deportivo Cali : Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Jorge Marsiglia, Hernán Menosse, Kevin Velasco; Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Teófilo Gutiérrez, Jhon Vásquez; Harold Preciado y Ángelo Rodríguez. DT: Rafael Dudamel.

¿Dónde se jugará el partido de Atlético Nacional vs. Deportivo Cali?

El lugar donde se disputará el Atlético Nacional vs. Deportivo Cali por la jornada 4 de la Liga BetPlay 2021 es el Estadio Atanasio Girardot, ubicado en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, Colombia.