Motagua vs. Comunicaciones EN VIVO: hora y canal para ver final de la Liga Concacaf

Motagua vs. Comunicaciones EN VIVO se enfrentan por la gran final de la Liga Concacaf 2021. El encuentro se disputará desde las 6.00 p. m. (hora de Honduras y Guatemala) y 7.00 p. m. (hora peruana) con transmisión a cargo de Deportes TVC y Fox Sports 2 (Norte). En La República Deportes puedes seguir este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas de ambos clubes, el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con el resultado final.

Motagua vs. Comunicaciones: ficha del partido

Partido Motagua vs. Comunicaciones ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 8 de diciembre ¿A qué hora? 6.00 p. m. (Honduras, Guatemala), 7.00 p. m. (Perú), ¿Dónde? Estadio Nacional de Tegucigalpa ¿En qué canal? Deportes TVC, Fox Sports 2

¿A qué hora juegan Motagua vs. Comunicaciones?

El compromiso Motagua vs. Comunicaciones se jugará desde las 6.00 p. m. (hora de Honduras y Guatemala). En Perú, se podrá seguir el choque a partir de las 7.00 p. m.

Guatemala: 6.00 p. m.

Honduras: 6.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (jueves 9).

El hondureño Motagua tratará de aprovechar su localía en esta primera final de la Liga Concacaf 2021. Contra el guatemalteco Comunicaciones, el club azul busca cortar su mala racha de dos finales consecutivas perdidas.

En las ‘semis’ del torneo, las águilas azules eliminaron al canadiense Forge FC por un global de 2-2 gracias a los tantos convertidos como visitantes. El equipo de Tegucigalpa es el único invicto en la competencia.

El año pasado, ambos clubes protagonizaron una tanda de penales de 36 lanzamientos. Foto: captura Concacaf

Los cremas, por su parte, tuvieron una llave también fácil ante su paisano Guastatoya. Tras ganar 1-0 en la ida, en la vuelta se volvieron a impone por 2-1 para sellar su primera clasificación a la final.

Motagua y Comunicaciones solo registran un cruce previo entre sí. En el 2020, por deciseisavos de final del mismo torneo, igualaron 2-2 en el tiempo reglamentario, tras lo cual los catrachos ganaron en la tanda de penales.

¿Dónde ver Motagua vs. Comunicaciones?

En Centroamérica y Norteamérica, el partido podrá verse por la señal de Fox Sports 2. En Honduras, sede del encuentro, la transmisión irá vía Deportes TVC.

Brasil: Star+

Canadá: OneSoccer

Costa Rica: Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte

República Dominicana: Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte

El Salvador: Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App

Guatemala: Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte

Honduras: Deportes TVC, Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte

México: Fanatiz Mexico, Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte

Nicaragua: Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte

Panamá: Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte

Estados Unidos: TUDN App, FOX Sports App, Fox Sports 2, Foxsports.com, TUDN.com, TUDN USA

Venezuela: Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte.

¿Cómo seguir Motagua vs. Comunicaciones ONLINE?

Para que no te pierdas el cotejo Motagua vs. Comunicaciones por internet, descarga la aplicación de Fox Sports, servicio de streamig donde podrás encontrar la programación de este canal deportivo. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Motagua vs. Comunicaciones?

El escenario que acogerá el primer episodio de esta final Motagua vs. Comunicaciones será el Estadio Nacional de Tegucigalpa, principal recinto deportivo de Honduras.

Alineaciones probables de Motagua vs. Comunicaciones

Motagua: Jonathan Rougier; Marcelo Santos, Marcelo Pereira, Carlos Meléndez, Omar Elvir; Christopher Meléndez, Juan Delgado, Diego Auzqui, Marco Tulio Vega, Kevin López y Roberto Moreira.

Comunicaciones: Kevin Moscoso; Stheven Robles, Karel Espino, Nicolás Samayoa, Alexander Larín; Rodrigo Saravia, José Corena, José Contreras, Andrés Lezcano; Óscar Sántiz y Juan Anangonó.

Apuestas Motagua vs. Comunicaciones

De acuerdo con los pronósticos de las principales casas de apuestas para este duelo, el favorito para ganar es el local Motagua, cuya victoria paga entre 2,14 y 2,20 veces lo invertido. Por un empate, la retribución oscila entre 3,13 y 3,33, mientras que el triunfo de Comunicaciones se cotiza en un mínimo de 3,10 y un máximo de 3,36.